HODELPA Hoteles se prepara para los nuevos estándares post covid-19

Durante este tiempo de cuarentena y de cese de operaciones los hoteles Hodelpa se han enfocado en la preparación y aplicación exhaustiva de los nuevos estándares de la industria hotelera y los mercados a nivel mundial. “Si bien es cierto que el mercado se encuentra en medio de mucha incertidumbre sobre las exigencias de hospedaje post COVID-19, nuestra cadena trabaja exhaustivamente para que nuestros hoteles cuenten con todas las medidas de higiene y Bioseguridad que esta nueva realidad requiere”, aseguró su director de Operaciones, Ángel Hernández.

Desde el inicio de la amenaza del COVID-19 Hodelpa conformó su Comité de Crisis para manejar todas las etapas que supone una situación como la actual, en su primera fase incluía el cierre de sus hoteles apegándose a los protocolos y mejores prácticas internacionales para garantizar la salud de su personal, proveedores y clientes.

Todos sus hoteles se rigen por los más altos estándares de higiene y limpieza en todos sus procesos, ya que sus operaciones son constantemente auditadas por CRISTAL INTERNATIONAL STANDARDS y han sido certificados y reconocidos por alcanzar las más altas puntuaciones en las áreas de Alimentos y Bebidas, Habitaciones, Áreas Comunes y Piscina.

De cara a los nuevos desafíos que la industria enfrenta, todos sus equipos de líderes y gerentes están inmersos en un exhaustivo programa de capacitación a través de reuniones virtuales y webinars con instituciones y organismos externos facultados para la implementación de las nuevas medidas, las cuales, están adoptando para garantizar la seguridad y, bienestar de sus asociados, proveedores y huéspedes.

Entre los proyectos a corto y mediano plazo se plantea la incorporación de nuevos protocolos de limpieza y desinfección de áreas comunes como son: Recepción, pasillos, baños, ascensores, gimnasio, etc. La readecuación y rediseño de aquellas áreas necesarias de esparcimiento y aglomeración para cumplir con los nuevos estándares, tales como: Piscinas, solárium, teatros, restaurantes, bares, gimnasio, etc.. Actualmente se encuentran en fase de capacitación de todo su personal sobre los protocolos POSI (Prevention Of Spread Of Infetion) para la prevención de contagio de enfermedades infecciosas aplicada a la industria hotelera, todos los productos de limpieza, desinfección y lavandería deberán estar certificados contra COVID 19 por los organismos internacionales competentes.

A medida que se vaya incorporando las nuevas implementaciones sanitarias en sus hoteles, las cuales serán avaladas por los organismos oficiales correspondientes, la cadena lo estará comunicando a todos los sectores de la industria. Hoteles Hodelpa es la cadena hotelera de mayor presencia en la geografía nacional, con hoteles en Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo, Juan Dolio y próximamente en Punta Cana.