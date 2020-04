Ivanka Trump y su esposo incumplieron la cuarentena y se fueron de viaje para celebrar Pascua

Pese a que es promotora de las medidas sanitarias, viajó a Nueva Jersey, uno de los sitios con más contagios en EE. UU.

Ivanka, la poderosa hija del presidente Donald Trump, y su yerno Jared Kushner ignoraron las recomendaciones de confinamiento del gobierno federal durante el coronavirus, confirmó el martes la Casa Blanca.

La pareja viajó de su casa en Washington D.C. a uno de los campos de golf de la familia en Bedminster, Nueva Jersey, para pasar las fiestas judías, que comenzaron el 8 de abril y terminan el jueves.

Al confirmar la noticia publicada por primera vez por The New York Times, la Casa Blanca dijo que el viaje no involucró mayor contacto externo que si Trump y Kushner se hubieran quedado en su casa de Washington.

“Ivanka, con su familia inmediata, celebró Pascua en una instalación cerrada considerada como un hogar familiar.

Su viaje no fue diferente al que hubiera hecho si hubiera estado viajando hacia o desde el trabajo y el lugar estaba menos poblado que el área circundante cercana a su casa en DC”, dijo en un comunicado.

“Mientras que en Bedminster ha estado practicando el distanciamiento social y ha estado trabajando de manera remota, optó por pasar una fiesta en privado con su familia”.

As we enter the new week, let’s keep each other safe by following @CDCgov guidance to wear a mask or face covering when out in public.

You can find instructions online on how to make your own mask. (I made Arabella’s and she made mine – yes, she stitched USA on it!!) #COVID19 pic.twitter.com/rByFGkvNwG

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 12, 2020