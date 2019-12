Jossmery Toledo, la mujer policía que ‘escandalizó’ a la PNP recibe respaldo en redes sociales

La suboficial de tercera de la PNP, Jossmery Toledo, se encuentra envuelta en una polémica tras realizar un reto viral en Tik Tok, en el cual se le aprecia con su uniforme de trabajo y luego en un ceñido vestido. Tras el ‘escándalo’ se ha defendido de las críticas y se dirigió a sus seguidores.



“Lamentablemente nuestros enemigos de los policías es otro policía. No entiendo porque la gente es tan envidiosa, no quieren que uno se supere, sacan cada comentario, lo único que les puedo decir es que siempre me verán con la misma misma sonrisa de siempre”, se lee en una de sus historias de Instagram.



En esa misma línea publicó en su cuenta oficial de Facebook. “Últimamente sacan cada comentario y no quieren que uno se supere. Lo único que les puedo decir es que siempre me verán sonreír. No hago nada malo vistiendo el uniforme, yo respeto y amo mucho a mi institución. Llevo 3 años en el GYM y su físico puede cambiar si se lo proponen. Todo lo que aprendí nadie me lo va a poder quitar”, escribió en su red social.



Sin embargo, no todos son críticas. Los seguidores de Toledo se han hecho presente y le han mandado mensajes de cariño y pedido que “nada borre su sonrisa”.



“@jossmerytol no hagas caso amiga, está lindo, y sales ragiaaaa… siempre hay gente que jodeeee”, “Eres la policía más hermosa y no estás haciendo nada malo con el uniforme” y “Felicitaciones amiga, guapa como siempre no has ofendido a nadie ni has lastimado a nadie sigue así amiga te lo mereces, que pase un feliz año Jossmery Toledo”, son algunos de los comentarios que se leen.



La suboficial se tomó un momento y agradeció las expresiones de cariño. "Siempre leo sus mensajes y trato de responder algunos muchas gracias a los que me apoyan", aseguró la también abogada.