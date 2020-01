Jottin Cury dicta en la UAPA conferencia “Límites del derecho de propiedad”

También presentó su libro “Limites del Derecho de Propiedad y Areas Protegidas”

Santiago, RD.- Con el tema “Limites del Derecho de Propiedad” dicto una conferencia en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), el magistrado Jottin Cury hijo, en el marco de la celebración de los 25 años de la entidad académica.

En sus planteamientos dijo que cuando una propiedad se declara parque nacional, reserva científica o cualquiera de las categorías de la Ley sectorial de área protegida, lo que primero hay que determinar hasta qué punto está afectado al derecho propiedad; si es total obviamente hay que indemnizar; pero si es parcial no.

Agregó que el artículo de propiedad 544 y siguiente del Código Civil, establece que el derecho de propiedad es absoluto; ´´ de conformidad con los redactores del código napoleónico´.

Además expresó que el derecho de propiedad no es un derecho fundamental, mas es bien es un derecho relativo y subjetivo e incorporado a la Constitución.

El jurista durante su disertación ante estudiantes de la carrera de Derecho, puso como ejemplo que si una persona compra un solar en Bávaro y quiere construir un hotel y de buenas a primera, lo declaran reserva científica y dicen que solo se puede usar con turismo ecológico y no la que el propietario tenía proyectado: ´´ eso es una limitación y no una vulneración al derecho de propiedad y por lo tanto no hay que indemnizar ´´

En el marco de la actividad organizada por la Vicerrectoría de Postgrado, presentó su obra´´ Límites al Derecho de Propiedad y Áreas Protegidas ´´en la que abordan los casos de Loma Miranda y Bahía de Las Águilas y otros temas de interés nacional.

Los directivos Magdalena Cruz, Amaury Durán , Martha Toribio y Luz Rosa Estrella le entregaron un obsequio de Ediciones UAPA, al tiempo de agradecerle al doctor Cury, quien es juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, por su comparecencia en la universidad en ocasión del aniversario de vida institucional, que tiene como lema ´´ 25 Años de Innovación y Liderazgo´´. La conferencia fue transmitida por la emisora educativa Radio UAPA.