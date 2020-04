La confesión de Ayrton Senna antes de morir y el pedido de Schumacher: las revelaciones del ex presidente de Ferrari

Luca di Montezemolo contó además que Niki Lauda le había recomendado incorporar a Lewis Hamilton, pero que en ese momento no estaban buscando nuevos fichajes

Este fin de semana, Luca Cordero di Montezemolo brindó una larga entrevista a los micrófonos de Sky Sport, en donde dejó varias frases destacadas sobre la actualidad de Ferrari y sobre algunos episodios ocurridos bajo su etapa al frente del equipo Ferrari.

El empresario italiano de 72 años estuvo más de 30 años trabajando en la escudería que presidió desde principios de la década del 90 hasta 2014 y fue el primer presidente que logró que el equipo dé seguridad financiera. “Extraño a la gente, el medio ambiente… Ingresé en 1973 como asistente de Enzo Ferrari. Con Niki Lauda ganamos en 1975, perdimos medio punto al año siguiente y luego ganamos nuevamente. Pasé 30 años en Ferrari, por lo tanto, la mitad de la vida de la empresa y la mía. He ganado 19 campeonatos con muchos pilotos, entre pilotos y fabricantes, lo normal es que realmente me gusta ese entorno”.

El mandato de Montezemolo está asociado al nombre de Michael Schumacher, quien ya había ganado dos títulos en Benetton cuando arribó al equipo rojo, en donde obtendría cinco campeonatos más y el mote de Kaiser de la Fórmula 1. El empresario reconoció que en 1996 el alemán fue recibido con escepticismo: “Fue al principio, pero yo estaba convencido de lo que estaba haciendo porque era el momento adecuado. Dos años antes no teníamos el auto para ganar y Michael llegó después de un gran trabajo de rigor y cuando fue capaz de hacer la diferencia”.

El italiano de 72 años contó que Schumi le había hecho un pedido especial que él ignoró en su momento, pero con que el tiempo entendió que el ex piloto tenía razón: “Sebastian Vettel podría haber llegado a Ferrari antes. Schumacher había intentado por todos los medios convencernos para ficharlo, antes de su transición de Toro Rosso a Red Bull, pero en ese momento todavía lo veíamos inmaduro y preferimos a (Fernando) Alonso”.

“Fernando, excluyendo ciertos aspectos de carácter, consiguió algunas grandes victorias con nosotros y perdió el título dos veces en la última carrera”, sostuvo.

Con respecto al alemán que hoy se encuentra internado bajo estricta vigilancia de su familia, no hizo ningún otra mención. Vale recordar que en enero de 2019, ante los micrófonos de Rai Sport, declaró: “Solo que sé que Michael lucha, que tiene una gran determinación y una familia magnífica a su alrededor”.

Al parecer, Montezemolo no escuchaba demasiado los consejos de sus allegados, porque según reveló este fin de semana, también le habían advertido sobre la capacidad de Lewis Hamilton, hoy ganador de seis campeonatos mundiales con Mercedes, cinco de ellos consecutivos. “Una vez hablé sobre Hamilton con Lauda, cuando me dijo que quería llevarlo de McLaren a Mercedes, pero en ese momento no estábamos buscando piloto. Nunca surgió el momento adecuado para traer a Lewis”.

Sin embargo, la espina que aún le duele al ex presidente del equipo Ferrari no es Hamilton. Cuando le preguntaron por algún arrepentimiento, no dudó: “No haber traído a Ayrton Senna. Vino a mi casa en Bolonia antes del accidente de Imola y me dijo que quería correr con nosotros a toda costa y liberarse de Williams. Acordamos hablar después de Imola, pero luego sucedió… . Él quería venir a nosotros y me hubiera encantado tenerlo. Hubiera sido la guinda del reverso, que fue entonces Michael Schumacher quien entró en la historia de Ferrari porque nadie hizo lo que hizo”.

El 1 de mayo de 1994, durante el Gran Premio de San Marino, el piloto brasileño perdió el control de su monoplaza en la curva Tamburello y perdió la ida tras estrellarse con uno de los muros. Aquel desenlace fatal marcó para siempre la historia de la Fórmula 1 ya que en ese momento el piloto era la máxima figura del automovilismo mundial y aún es considerado por varios expertos como el mejor de todos los tiempos.

Desde la salida de Montezemolo, la marca italiana no ha conseguido volver a triunfar. Ahora, se ilusiona con la incorporación de Charles Leclerc, quien llegó en 2019 y tras un año de afianzamiento buscará dar el golpe: “Él es muy fuerte. Ya lo vimos con Alfa Romeo, donde era muy rápido y cometía pocos errores. Ahora, sin embargo, debemos preguntarnos si puede vivir con Vettel. Será un tema delicado para Binotto (ingeniero). Debemos hablar con claridad a los pilotos y explicarles que no corren por sí mismos, sino para Ferrari”.

La renuncia del empresario italiano quedará marcada porque en la misma conferencia de prensa en la que se anunció la decisión, Sergio Marchionne, quien era propietario del 90% de las acciones de la marca de Maranello y fue confirmado como su reemplazante, aseguró que los éxitos económicos que había conseguido su antecesor no eran suficientes, sino que además necesitaban títulos (el último lo había conseguido Kimi Raikkonen en 2007). “Nadie es indispensable”, remarcó.

Ferrari aún no ha vuelto a conquistar un campeonato. infobae.com