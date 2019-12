La metamorfosis de Santa Claus: de cómo un obispo se transformó en un simpático abuelo que reparte regalos

No eran buenos tiempos para ser cristiano, porque el emperador Diocleciano comenzó una enérgica persecución de los seguidores de Jesús por conspirar contra el gobierno de Roma. Por tal razón, en el A.D. 303, las iglesias fueron destruidas y los servicios religiosos prohibidos. Muchos cristianos fueron ejecutados por no abdicar de su fe. A ellos los llamaron Mártires, que quiere decir “testigo” en griego. Nicolás no tardó en convertirse en uno de ellos, rehusando abandonar sus creencias, a pesar de los castigos. El Obispo esperaba la pena capital cuando Diocleciano murió y fue reemplazado por Galerius, quien suspendió la represión.