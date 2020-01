La polémica vida de Maluma: escándalos, burlas y filtraciones amorosas

El cantante colombiano cumplió 26 años este martes

Al cumplir 26 años, Maluma ha conseguido fama internacional, dinero y cientos de seguidores que lo defienden a capa y espada de los constantes ataques que recibe ante cualquier provocación, como cuando lloró al adquirir su jet privado, pasar desapercibido en la Met Gala y hasta enviar un mensaje oculto a su ex pareja.

Tan sólo el año pasado lo vimos debutar en Hollywood al lado de Jennifer Lopez, en la cinta Marry Me, basada en un cómic de estética manga, llegar a los escenarios al lado de la reina del pop, Madonna, y hasta recibió una nominación a los premios Grammy, en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino, por su material discográfico titulado 11:11.

Pero a pesar de todos los logros que puede acumular el cantante colombiano que hoy cumple años, existen varios episodios por los que ha recibido varios ataques, críticas y burlas.

El mensaje a su ex novia

Hace unos días publicó una fotografía en Instagram donde se le vio con una amplia carcajada. Maluma escribió el mensaje en forma de explicación: “Cuando te llama tu ex pa volver”.

Este polémico comentario despertó cientos de reacciones de sus seguidores, pero destacó la de su ex pareja más reciente, Natalia Barulich, quien le escribió: “Maldición con el ex, lol”.

Fue la respuesta de la modelo la que causó cientos de burlas de sus seguidores.

Los rumores de infidelidad

Hace unos meses Natalia Barulich y Maluma terminaron su noviazgo de dos años. Su romance concluyó en medio de los rumores de infidelidad y ambos fueron relacionados sentimentalmente con otras personas.

Sobre la bailarina de ascendencia croata y cubana se dijo que sostenía un romance con el futbolista Neymar; mientras que el cantante fue visto en Nueva York con la también modelo Winnie Harlow.

El llanto por su nueva adquisión

El intérprete de Mala mía compartió en sus redes sociales un video muy emotivo para darle la bienvenida a su avión privado. En el clip, el intérprete llegó hasta el llanto por la felicidad que le causó la compra de su aeronave personal.

“¡¡¡Pues parceros ahora sí que vamos a llegar lejos!!! BIENVENIDOS A “ROYALTY AIR” con este 🛩 tocamos la Luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quiera. Este es mi legado, inspirar y demostrar que LOS SUEÑOS Sí SE HACEN REALIDAD!!”, escribió Maluma para acompañar el video por el que fue criticado.

El día que cerró su Instagram

Maluma cerró su cuenta de Instagram tras recibir varios ataques por posar al lado de un cachorro de león.

El intérprete se dejó ver jugando con un cachorro y el video causó cientos de ataques que respondió con otro clip en el que aseguró: “Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado”.

En cuestión de horas decidió cerrar su cuenta en la red social, que volvió a abrir en poco tiempo.

El día que se vistió del IMSS

El cantante de HP publicó una fotografía por la que fue comparado en múltiples ocasiones con un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o con un estudiante del Conalep.

En la imagen se le vio vestido con un suéter verde, una playera blanca y un pantalón de cuadros grises, muy similar al que se le ve al personal de la institución de salubridad y escuela mexicana. infobae.com