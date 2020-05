La portada más dolorosa del New York Times

A medida que el número de muertes por covid-19 en EE.UU. se acerca a las 100.000, el periódico The News York Times decidió rendir homenaje a algunas de las víctimas de la enfermedad publicando sus nombres en la portada de la edición del domingo.

En la portada también figura el titular “Las muertes en EE.UU. se acercan a las 100.000, una pérdida incalculable”, con el subtitular: “No eran simplemente nombres en una lista. Eran nosotros”.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP

