Liderazgo cristiano evangélico apoya medidas propias del Estado de Emergencia

Tras los escándalos acaecidos en los últimos días por las declaraciones del reconocido pastor Ruddy Gracia incitando a abrir los templos y el cierre de la Iglesia Ministerio Internacional Emaús en Higüey por no respetar las normas de distanciamiento social en reuniones, Alexis Rodríguez presidente de la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos ADOCOC invitó a pastores, líderes, comunicadores y profesionales del derecho a un conversatorio virtual para analizar las consecuencias legales del incumplimiento de las medidas de distanciamiento social recomendadas por el gobierno para evitar la propagación del covid-19.

El conversatorio titulado “Consecuencias Jurídicas de abrir templos en cuarentena”, contó cómo expositor principal invitado con el pastor y abogado Lic. Vicente Green, y la participación y acotaciones de hombres y mujeres prominentes como Lic. Félix Peña (pastor, abogado y catedrático universitario), Dr. Mélido Zorrilla (pastor y teólogo), Victoria Rodríguez (ex- presidenta de la Confraternidad de Pastores de Cienfuegos, Santiago), Lic. Roberto Orlando Durán (pastor y abogado desde Puerto Plata), Maura Taveras de Rivera (pastora en Bonao); entre otros.

El Lic. Vicente Green es Ministro Ordenado del Concilio Iglesia de Dios, con más de 27 años como Pastor, y Abogado egresado de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, con Máster en Derecho Constitucional.

Green, expuso las consecuencias que podrían recaer por la violación a las medidas de distanciamiento al abrir templos, citando entre ellas: multas que van desde 2,000 hasta 10,000 pesos, arresto, prisión, cierre temporal del templo; así como futuras demandas civiles y penales.

El experto rechazó la postura del pastor Gracia y el proceder de la pastora Belkis Castillo en Higüey, considerando que contrasta con Romanos 13:1 y 2, que nos manda a someternos a las autoridades superiores, porque las mismas fueron puestas por Dios. “No existe ninguna persecusión en contra de las iglesias cristianas”, puntualizó Green, y motivó a sus consiervos pastores a seguir transmitiendo vía online, pues ésto pronto pasará.

En una oportuna intervención, el licenciado Félix Peña (quien además es presidente del Consejo Evangélico de Santiago CES) dijo que percibe una teoría de victimización de la iglesia que en verdad no existe. “Se quiere enfrentar al Estado y a la Iglesia; pero no hay tal enemistad. “En estos momentos no está siendo reprimida la libertad de conciencia, ni la libertad de culto en nuestro país. Las medidas requeridas son de carácter sanitario”, precisó Peña.

De su parte el Dr. Zorrilla (quién además es presidente de la Red de Vida) aseguró que la Iglesia del Señor está más abierta que nunca; lo que han estado cerrados son los templos (edificaciones). Con esta crisis, se están desmontando muchos paradigmas. “La objetividad debe primar en todo esto que vivimos y sobretodo el apego a lo que nos dice la Palabra de Dios”, resaltó el Dr. Zorrilla.

El encuentro online, moderado por el comunicador y arquitecto Alexis Rodríguez, presidente de ADOCOC, la que concluyó, valorando el empoderamiento de la Iglesia del Señor de la tecnología y los medios de comunicación como herramienta poderosa para predicar la Palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Se recuerda que ADOCOC fue una de las primeras instituciones en expresarse y llamar a la prudencia y al respeto; así como la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana MDRC.