Luis Abinader hablará mañana

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, Luis Abinader, anunció este martes que se dirigirá este miércoles 8:00 de la noche al país, en una alocución en que expondrá su visión actual sobre la situación y perspectivas del país, en ocasión de la epidemia generada por el COVID-19.

Una nota de prensa indica que se espera que Abinader ofrezca nuevos enfoques y propuestas sobre la epidemia, que de acuerdo a lo informado hoy por el ministerio de Salud Pública aumentó a 1,956 infectados, luego de que reportara un incremento de 128 nuevos casos.

Señala el Diario Libre que el comunicado indica que tan pronto el virus llegó al país, Abinader sustituyó las actividades de campaña política por una labor de propuestas y acciones dirigidas a mejorar la capacidad de respuesta del país a la embestida de la pandemia que recorre el mundo.

“Al día siguiente de que el presidente Danilo Medina anunciara el 18 del pasado mes la imposición de un estado de excepción, el candidato hizo un pronunciamiento en el que expuso propuestas complementarias, incluyendo la adopción de medidas sanitarias y de compensación de los ingresos de los trabajadores y la estabilidad de las empresas”, destaca la información.

También propuso que para agenciarse recursos para encarar los gastos de sus medidas, el gobierno hiciera recortes presupuestarios prescindibles que eviten el incremento de la deuda pública y el déficit fiscal.

El comunicado indica que Abinader también se ha mantenido atento a las informaciones relativas al proceso de licitaciones y compras de equipos y medicamentos por parte del Gobierno, y el viernes pasado durante una comparecencia televisiva, denunció sobreprecios en algunas de ellas.

Asimismo recuerda que el candidato presidencial hizo gestiones para la importación, junto a su partido, de 40 mil kits de pruebas rápidas para detectar y evitar la propagación del contagio del COVID-19, entrega de 26 ambulancias a igual cantidad de los principales municipios del país, y logró que el Gobierno autorizara la instalación de un hospital temporal, en La Vega. También anunció varios más en otros lugares.

Red de transmisión en Televisión

Teleantillas canal 2, Telemicro canal 5, canal del Sol, canal 6, Antena7, Color Visón, canal 9, Telesistema canal 11, Telecentro canal 13, 10:00 p. m., Digital 15, 9:00 p. m, Cinevision, canal 19, Telemicro Internacional, 9:00 p. m., CDN, canal 37, Coral 39, Teleunión, canales 16 y 20, Teleuniverso canal 29, Megavision canal 43, Super tv 55 canal 55, CTT canal 56, Telemilenio canal 36 (Santiago) Fuego TV, canal 40 (Santiago), Delta TV canal 50 (Santiago), Aster: Tenenord (para la región Nordeste) Telecable Central (región del Cibao) Televiaducto (Cibao), Orbi cable (Santo Domingo), Unicable, Telecable Banilejo (Peravia) Telecable Azua, Telecable Grupo Delancer (Puerto Plata), Telecable Montecristi, Sur TV (Barahona), Bella Visión canal 8, Higuey

En radio

Clave 95.9 FM Amistad 101.9, Matrix 104.7 FM, Radio Libertad 1590 am y Radio Única 1560 AM en Santiago. Radio Dial 670 am, la 98 FM 98.7 y Sultana 99.5 FM en San Pedro de Macorís y región este), Mambo 94.3 FM en Higuey

Palma 90.7 FM, Emociones 97.9 FM, , La Mega 105.1 FM, y Enamorada 99.9 FM, para Barahona y toda la región Sur), Radio Barahona 970 am, Radio 14-10, 1410 AM, Vibra Radio Deportiva 1470 AM, en Barahona. “

También Cosmos 99.1 FM, Radio Caracol 1200 AM, en Azua, Escala 106 FM y Radio Bahoruco y Radio Neyba, desde Bahoruco y para toda la región Sur, Pesá 92.3 FM, Enamorada 107.1 FM y Radio Jimani 1100 am desde la provincia Independencia para toda la región Sur.

Además, el discurso de Abinader será transmitido por una red de sistemas televisión por cable en 72 municipios, por todas las radioemisoras del Grupo Telemicro y por las plataformas digitales de la campaña presidencial de Abinader.