Manifestantes entran por fuerza a la embajada de EE.UU. en Irak, el embajador estadounidense ha sido evacuado

El embajador de EE.UU. en Irak, Matthew H. Tueller, y otro personal de la misión diplomática estadounidense han sido evacuados este martes de la embajada mientras cientos de personas en Bagdad protestan frente al establecimiento contra los recientes ataques aéreos estadounidenses contra las bases de la milicia chiita Kataib Hezbolá (KH), según informa Reuters, citando a dos funcionarios del Ministerio de Exteriores del país.



Los partidarios de la milicia chiita lograron entrar por la fuerza al complejo de la embajada tras romper la puerta principal y prender fuego a un área de recepción, disparando gases lacrimógenos, de acuerdo con AP.

Se informa que algunos miembros del personal de protección de la embajada todavía se encuentran dentro de la delegación.

El pasado 29 de diciembre, EE.UU. atacó cinco bases de la milicia chiita Kataib Hezbolá (KH) en Irak y Siria en respuesta a los recientes ataques contra las bases iraquíes que albergan las fuerzas de coalición de la Operación Resolución Inherente (OIR, por sus siglas en inglés).



Mientras tanto, este 31 de diciembre, varios manifestantes fueron vistos ondeando banderas de Hezbolá y cantando consignas anti-estadounidenses en la capital iraquí.

En uno de los videos se puede ver cómo los manifestantes incendian la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

Parts of the US Embassy in Baghdad are set fire by the protestors pic.twitter.com/fUUksZY8CQ



Justificando su ataque, Washington aseguró que los ataques de la milicia chiita contra las bases iraquíes que albergan las fuerzas de coalición de la OIR incluyeron más de 30 cohetes, provocando la muerte de un ciudadano estadounidense e hiriendo a cuatro militares del país norteamericano, así como a dos miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes.

“No toleraremos que la República Islámica de Irán tome medidas que pongan en peligro a hombres y mujeres estadounidenses”, aseveró al respecto el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

A man waiving #Iran-Backed Kataeb Hezbollah’s flag outside the #US Embassy in #Baghdad.

To reach that area in Green Zone you need to pass several tough checkpoints even after that the Green zone partially opened but it seems that no one have resisted these protesters pic.twitter.com/Sl4DjENrMi

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) December 31, 2019