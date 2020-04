McDonald’s en un local de China prohíbe el ingreso de “personas negras” por miedo al covid-19

La empresa pide disculpas. La polémica medida del restaurante ha desembocado en una disputa diplomática entre países africanos y Pekín

La cadena estadounidense McDonald’s ha pedido disculpas, debido a que uno de sus restaurantes en China prohibía el ingreso a ciudadanos africanos, quienes denuncian ser objeto de discriminacion en territorio chino durante la pandemia del nuevo coronavirus, informa la agencia AFP.

@McDonalds These signs are being posted in McDonald’s restaurants in China after Africans are being blamed for Covid+19 pic.twitter.com/EULdr8fBQe

— Will (@Will36115099) April 13, 2020