McGregor rompió la nariz de su adversario y logró un nocaut en 40 segundos: “Nunca vi algo así”

El irlandés sorprendió a Cerrone con varios golpes de hombro que le hicieron sangrar la nariz y lo desorientaron

Apenas el juez le dio la orden para iniciar la pelea, Conor McGregor se abalanzó sobre su rival e intentó conectarle un golpe de izquierda que casi lo hace pasar de largo por encima de Donald Cerrone, quien logró esquivarlo al agacharse. Parecía un inicio errático, pero el irlandés tenía un as bajo la manga: le metió un rodillazo en la cara y luego ejecutó cuatro golpes con el hombro izquierdo sobre la nariz del norteamericano.



La siguiente imagen mostró al Cobwoy visiblemente desorientado y con sangre sobre su rostro producto de la innovadora decisión de The Notorious de atacar con su hombro. No quedaba demasiado combate por delante a partir de allí y eso terminó de confirmarse con una brutal patada con la pierna izquierda al rostro del experimentado peleador de 36 años que lo hizo tambalear. Conor lanzó algunos golpes, lo dejó en el piso del octágono y allí debió intervenir el juez Herb Dean cuando apenas iban 40 segundos porque la supremacía del irlandés ya era irreversible.

El UFC 246 que se celebró en el T-Mobile Arena de Las Vegas decretó el regreso de Conor a la divisional luego de 470 días. Aquella empañada imagen tras la escandalosa derrota contra Khabib Nurmagomedov se borró instantáneamente con esta brillante aparición del peleador de 31 años, que hoy triunfó por 22ª vez en su trayectoria profesional en las artes marciales mixtas.

“Hice historia esta noche”, sentenció tras su éxito que lo transforma en el primer deportista en ganar por KO en peso pluma, ligero y welter. “He grabado mi nombre en la historia una vez más”, insistió.

“Donald tiene el récord de la mayor cantidad de golpes de patada a la cabeza, así que me sentí muy feliz por conseguir uno. No se esperaba eso”, explicó sobre su estrategia.

“¡Nunca había visto algo así! Me rompió la nariz y comenzó a sangrar. Di un paso atrás y me dio una patada en la cabeza”, lo elogió el Cowboy Cerrone, quien reconoció haber quedado desorientado luego de los impactos de hombro sobre su rostro. Con 36 años, el norteamericano tiene sobre sus espaldas varios récords en UFC: mayor cantidad de victorias (23), más finalizaciones (16) y más nócauts (20).

El nacido en Dublin, por su lado, avisó que pretende quedarse en la categoría welter para pelear y los fanáticos no pierden la esperanza de ver un combate contra el temible Jorge Masvidal que algunos meses atrás venció a Nate Díaz. infobae.com