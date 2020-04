Médicos prohíben al doctor Cruz Jiminián dar entrevistas a medios de comunicación

El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, quien recientemente sobrevivió a un estado gravedad a consecuencia del coronavirus, no podrá dar entrevistas a los medios de comunicación.

Por prescripción médica, Cruz Jiminián no podrá estar contacto telefónico con los periodistas hasta estar completamente recuperado, proceso que durará alrededor de dos semanas.

Así lo establece un comunicado de prensa, difundido por la periodista Ada Guzmán, encargada de comunicaciones del doctor Cruz Jiminián.

El destacado médico y filántropo dominicano se encuentra en su residencia recuperándose, tras permanecer 13 días ingresado en la Plaza de la Salud y rebasar el estado de coma en que se encontraba.

Cruz Jiminián agradeció a los medios de comunicación el interés mostrado por su salud, y aseguró que luego que se recupere completamente se coordinarán los encuentros con los periodistas y sus medios.

Este lunes Cruz Jiminián narró durante una entrevista lo que sintió al estar al borde de la muerte mientras se encontraba inconsciente, y manifestó que vio que se metía en un globo blanco y que se cuestionaba el porqué el Señor lo llamó.

“Yo veía que me metía en un globo blanco, yo decía por qué, por qué ya el Señor me llamó, y yo no puedo estar de nuevo allá para recibir mensajes. Y él me dijo ‘sí’, pero tienes que volver”, agregó.

Durante una entrevista vía telefónica en el programa el Sol de la Mañana, sostuvo que no hay muerte más desesperante que la que se produce por falta de aire y que por esa razón creará una institución en la que pondrá a disposición de los que no tienen, tanques de oxígeno.

Fuente: Diario Libre