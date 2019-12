Mujer sufre un derrame cerebral en pleno vuelo y la salva su hija de 6 años

Una niña de seis años le salvó la vida a su madre después de percatarse que estaba sufriendo un derrame cerebral a bordo de un avión que viajaba de Inglaterra (Reino Unido) a Creta (Grecia), informó esta semana Herald Publicist.

La mujer, identificada como Alexandra Hajipaulis, de 39 años, se encontraba en un vuelo de la compañía Ryanair con su hija Jaideen en julio del año pasado cuando repentinamente sufrió el accidente cerebrovascular. Se cree fue producido por una burbuja de aire en una vena, que llegó hasta su cerebro debido al cambio brusco de presión cuando el avión despegó.

