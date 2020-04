Murió la mujer que puso en jaque a Bill Clinton durante su escándalo sexual con Monica Lewinsky

Linda Tripp tenía 70 años. Durante los años de la pasante en la Casa Blanca logró hacerse amiga suya y la convenció de que guardara el famoso vestido azul que el ex presidente norteamericano manchó con su semen

Linda Tripp, una de las principales protagonistas del “escándalo Lewinsky” que dio lugar a un juicio de destitución del expresidente estadounidense Bill Clinton, murió el miércoles, dijo su abogado a la agencia de noticias AFP.

El abogado Joseph Murtha no especificó las causas de muerte de su antigua cliente, pero según sus familiares, citados en los medios estadounidenses, Tripp, de 70 años, padecía cáncer de páncreas. En las primeras horas después de conocerse su deceso, se especuló con que el motivo de su partida había sido consecuencia del nuevo coronavirus que es pandemia en todo el planeta. Sin embargo, esa versión fue descartada.

“Mi mami se va de esta tierra. No sé si pueda sobrevivir a este dolor de corazón”, había escrito su hija Allison Tripp Foley en una publicación de Facebook que fue luego eliminada, según el diario The New York Post. “Por favor, recen por un proceso indoloro para la mujer más fuerte que jamás conoceré en toda mi vida”, había agregado. Después, borró el post.

En 1996, mientras trabajaba en el Pentágono, se hizo amiga de una nueva colega, Monica Lewinsky, entonces pasante de la Casa Blanca de apenas 22 años.

Lewinsky le contó su aventura con el presidente demócrata. Y luego, sin que la joven lo supiera, Tripp grabó sus secretos desde 1997 en adelante. También la convenció de guardar un vestido azul manchado por el semen del presidente.

Tras conseguir suficiente material probatorio entregó las cintas y la información sobre el vestido al fiscal especial Kenneth Starr, quien había estado investigando a Clinton desde 1994, inicialmente bajo sospecha de corrupción y luego, por acoso sexual.

El fiscal, cuya investigación se estaba estancando, aprovechó la información para acusar al presidente de perjurio. Clinton había negado bajo juramento haber tenido relaciones sexuales con su pasante.

Esta investigación llevó a la Cámara de Representantes a enviar a Clinton a un juicio político ante el Senado. Fue absuelto en 1999.

Tripp declaró haber actuado por “patriotismo” pero en la opinión pública fue retratada como un símbolo de falsa amiga y de traidora.

En 2018, volvió a defender su acción en un podcast. “Tomé la decisión deliberada de decir que este comportamiento era inaceptable por parte del líder del mundo libre”.

Unas horas antes del anuncio de su muerte, Monica Lewinsky tuiteó: "No importa cual sea el pasado, supe que Linda Tripp está gravemente enferma, espero que se recupere".