Papa Francisco: “El Drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta”

El papa Francisco aseguró este lunes que el drama que está atravesando la humanidad debe servir como lección para que las personas tomen en serio lo que cuenta en la vida que es amar a Dios y al prójimo, y no perderse buscando cosas insignificantes.

Dijo que esta pandemia debe concienciarnos sobre las cosas que realmente tienen valor en este mundo, y que debe llevarnos a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve a los demás.

El papa terminó su mensaje, publicado a través de su cuenta de Twitter, recalcando que la vida se mide desde el amor.

Se recuerda que ayer el papa Francisco oficializó la misa de Domingo de Ramos sin feligreses en el Vaticano debido a la pandemia de coronavirus.

Estamos en el mundo para amarlo a Dios y a los demás. El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor.

— Papa Francisco (@Pontifex_es) April 6, 2020