¡Penoso! Modelo Zara Abid una de las 97 víctimas del avión en Pakistán

La joven se encontraba en el vuelo PK 8303 Pakistani International Airlines que se estrelló en un barrio de la ciudad Karachi

El mundo del modelaje parece estar de luto, pues la supermodelo pakistaní Zara Abid fue señalada como una de las 96 personas que fallecieron en el accidente de avión de este viernes en la ciudad de Karachi, al sur de Pakistán.

Zara Abid was doing the show for @SanaSafinaz and @catwalk_cares. Her uncle passed away & she left for Lahore. Im just sick to my stomach. This is so close to home. Huge tragedy for the Fashion industry. So many lives lost! Prayers #zaraabid#PIA_Plane_Crashed pic.twitter.com/O2Zjr72WN5

— Frieha Altaf (@FriehaAltaf) May 22, 2020