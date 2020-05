Pepe Abreu: “AFP deben aportar de sus ganancias”

Aunque el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, afirmó que puede tener buena intención el proyecto de Ley que busca que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) devuelvan un 30% de los ahorros a los trabajadores, consideró que deben participar en este momento aportando de sus ganancias.

“Sí, de la utilidad que esas empresas han obtenido, no aplicándolo al fondo del trabajador”, expresó al participar en una entrevista virtual en el programa “El Tribunal de la Tarde”, que se transmite diariamente por Telefuturo Canal 23.

Dijo que la población ha visto cómo son y cómo serán las pensiones, qué tasa de reemplazo habrá cuando un trabajador a las 360 cotizaciones, que son 30 años, busque su pensión. “Esa tasa de reemplazo del 23%, quitarle además un 30% y entregarlo ahora… las pensiones serán miserables”, deploró Abreu.

Su opinión es que se cambien el objetivo que tiene el proyecto de Ley y que se pueda enfocar en las utilidades de las AFP, que fueron de 64 mil millones en el 2019, y que se proyectan en un número mayor este año.

Precisa que las AFP pueden, de su utilidad, entregar un bono a los trabajadores de por lo menos dos meses espaciados, pues entiende que esa es una forma de contribuir, en este tiempo de pandemia, con quienes son sus clientes; quienes les han dado a esas empresas ese poder económico que las convierte en las más rentables del escenario.

Informó además, que hoy participará en una conferencia virtual con la Comisión Bicameral de Seguridad Social, donde expondrá su consideración de recoger el planteamiento del proyecto de Pedro Botello y transformarlo en un anteproyecto que llegue al centro del problema fundamental, porque considera que en una etapa de crisis es importante que instituciones como las AFP hagan su aporte. “El que más tiene debe ponerse a cargo del que menos tiene”, destacó.

En tanto, comunicó que hay un grupo de trabajadores de afiliación tardía, es decir, que entraron al sistema teniendo más de 45 años, y no tienen forma de recibir una pensión, ya que para hacerlo tendrían que estar cotizando hasta los 80 años. “Quieren que sus chelitos se los entreguen ahora que están en condiciones… sino se los darán cuando estén con un bastón o a las familias después que ellos mueran”, enfatizó.

El presidente de CNUS reveló que hay 55 mil deudos de afiliados que han fallecido y las AFP no les han permitido acceder a los fondos, debido a que significa un procedimiento muy complicado para las familias, que terminan dejándolos.

Una buena acción de los diputados sería aprobar que el acceso a esos fondos sea automático, sostuvo Abreu.

Destacó que hay un millón de personas entre suspendidas y desahuciadas del trabajo que se registra como formal.

Asimismo, precisó que hay una cantidad de trabajo formal e informal social no registrado en la seguridad social, rangos en los que hay también más un millón de personas que no pueden ejercer su derecho porque no están en ninguno de los programas beneficiarios del Gobierno.

Hizo un llamado a las autoridades para que establezcan estrategias que permitan que gradualmente se habiliten los trabajos, ya que esos son los sectores que más van a presionar por el levantamiento de las medidas restrictivas de la cuarentena.

Prevé que lo peor que puede ocurrir es que sea la gente mínima la que fuerce el levantamiento de la cuarentena, porque a su entender, reinaría la anarquía y no el orden.