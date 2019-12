Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

Muchos dicen que hoy es viernes y enarbolan la consigna ¡Hoy se bebe! Pero también ¡Hoy se aprende!

*

Como hago algunos viernes, hoy trataré un tema que no necesariamente tiene que ver con deporte.

*

El hecho ocurrió hace un par de semanas, pero esperé que se enfriara porque la meta no es favorecer, sino aprender.

*

Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD, vino recientemente a Santiago donde juramentó a varias personas.

*

De inmediato circuló una foto de esa juramentación, donde se criticaba que Gonzalo tenía levantada la mano izquierda.

*

Eso se lo estaban señalando como un error de Gonzalo Castillo y no lo es, lo que me preocupó porque muchas personas con conocimientos, así lo estaban etiquetando.

*

En las juramentaciones vemos que dicen “levanten su mano derecha”, lo cual no es correcto, ya que la expresión debe ser “levante la mano de su preferencia”.

*

Incluso, recordemos que hay personas que le falta esa extremidad superior y puede hasta prestarse a “bulin”.

*

Cuando Barack Obama se juramentó como presidente de los Estados Unidos, lo hizo levantando su mano izquierda.

*

Cuando Franklin Pierce tomó juramento como presidente de Estados Unidos en 1853, no puso su mano derecha sobre la Biblia, sino la izquierda.

*

El mismo Obama, no usó una Biblia, sino que llevó dos, una que era de Abraham Lincoln y la otra de Martin Luther King y puso su mano izquierda sobre las Biblias que sostenía su esposa Michelle.

*

Theodoro Roosevelt no usó la Biblia cuando juró en 1901 y Lindo Johnson usó el misal de John F. Kennedy, el primer presidente católica de los Estados Unidos.

*

Aunque el juramento dice “juro” solemnemente, usted puede cambiar la palabra juro por “afirmo” y no pasa nada, porque hay personas que su creencia le prohíbe jurar.

*

El tema puede ser largo y apasionado, pero es bueno dejar en claro, que el “Penco” no pecó con levantar la mano izquierda, porque debe ser la mano de su preferencia.

*

SQUEEZE PLAY: La rosa es la flor nacional de Ecuador…Ha pasado inadvertido que Charlie Romero ha sido el dirigente de los Toros en los últimos partidos…El padre de Lino Rivera está enfermo y después que el equipo clasificó fue a pasarse unos días con su progenitor…Con Romero, quien es nativo de La Romana, siguieron armando sus “Torolios”…Romero no fue una estrella como pelotero, pero tiene muchos años como coach en las menores…Rafael Rijo estuvo también ayudando con su experiencia a Romero…A propósito de Rijo, Wendell Rijo se ha tomado la liga para él…Empujó 17 carreras en un abrir y cerrar de ojo…Calladito el “Bobito”…Entonces, ¿el doctor Adriano Valdez Russo puede sufrir las derrotas de las Águilas y no puede gozar las victorias?…Dejen sus ñoñerías, que esto es béisbol profesional…Cuando las Águilas pierdan háganle bulin, pero Valdez Russo tiene derecho a disfrutar los buenos momentos…El domingo se cumplen 56 años del asesinato de John F. Kennedy…Dallas, Texas 22 de noviembre 1963…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que idiófonos es el nombre genérico de los instrumentos musicales que tienen un sonido propio, porque usan su cuerpo como materia resonadora, por ejemplos: las campanas, las castañuelas, los platillos, los gongs, etc…Por hoy, out 27.