Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

Pasó la Nochebuena donde los dominicanos celebramos con muchas comidas y bebidas.

*

La tradición dominicana es cerdo, pavo o pollo, con moro pastelones, ensalada rusa, telera, casabe, etc.

*

Como líquido abunda el romo, whisky, cerveza, vodka, poquita agua y como dice Johnny Ventura ¡hasta gas si es necesario!

*

Hoy quiero hablar de cómo son las tradiciones de Nochebuena en algunos países, si el espacio me da para seis.

*

Sicilia: en la noche se sirve una cena con siete pescados distintos. La costumbre está más o menos extendida por Italia, pero es en Sicilia donde más se practica y se conoce como la vigilia.

*

Lituania: mezcla de tradiciones paganas y cristianas, este día se sirve un banquete de 12 platos para conmemorar a los 12 apóstoles, y en la mesa se deja un plato vacío para recordar a los familiares fallecidos. Un banquete que no incluye alcohol, carne ni productos Lácteos.

*

Francia: el final tradicional de su opípara cena de Nochebuena es un delicioso Tronco de Navidad o “Buche de Noel”. Es un pastel esponjoso enrollado con forma de tronco, tradicional en los países francófonos.

*

Islandia: la tradición manda ese día regalar libros a los seres queridos y después pasar la tarde leyendo. Islandia es uno de los países en lo que más se lee del mundo, solo por detrás de Finlandia y Noruega.

*

China: como la mayoría de tradiciones navideñas de este país es muy reciente, pero se ha puesto muy de moda el día de Nochebuena toca regalar manzanas. La palabra china para manzana es “pingguo” que suena muy similar a Nochebuena “ping’an yé” y así nació esta tradición. Las manzanas se regalan lujosamente envueltas en papel celofán.

*

Grecia: Los niños salen a las calles armados con ruidosos triángulos y cantan villancicos de casa en casa. Uno de los villancicos más cantados es el “Kalanta” que Nana Mouskori ayudó a popularizar.

*

SQUEEZE PLAY: Lionel Messi jugó hasta los 12 años con el equipo argentino Newells antes de fichar para el Barcelona…Creo que Carlos Manuel Estrella se irá cenar a Francia el 24 de diciembre del 2020…Yo prefiero a Sicilia…Hace falta el juego de softbol Zurdos contra Derechos que organizaba mi compra Jevo Núñez para esta fecha…Ese esperado encuentro era una tradición, pero Jevo está en una largas vacaciones en los Estados Unidos…Es un espectáculos ver nueve jugadores zurdos en un terreno de juego…Sobre todo, un cátcher, un tercera base, un torpedero y un segunda base, todos zurdos…Pero, Jevo puede organizarlo en cualquier época del año que se dé una vuelta por aquí…Pregunta, ¿Si Erick Mejía es un atraco, quién es el atracador?…Fellito Ortiz puede tener la respuesta, pero está ocupado celebrando el posicionamiento de su espacio “La Antesala de la Mañana”…Me llama la atención dos suspensiones que se dieron en el béisbol de Puerto Rico…El viernes hubo un trifulca…Los jugadores Irving Falú y Jesmuel Valentín fueron sancionados…Falú dos juegos y 200 dólares…Valentín un juego y 150 dólares…Esas multas no dan para sal, como dice Santana Martínez…Si no mando felicitaciones en estos días, no es porque soy odioso, es que soy agrio como un limón…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la estatua más grande del mundo fue erigida en honor de Sardar Patel, uno de los padres de la patria y está en La India…Por hoy, out 27.