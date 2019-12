Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

Cuando hay días feriados se producen noticias que pasan inadvertidas y muchas personas no se enteran.

*

El pasado martes 24, el colega Bienvenido Rojas publicó una nota que me llamó la atención.

*

“Los jugadores del Escogido exigen periodistas pagar por entrevistas”, dice el titular del Tomate.

*

Cuando entré en la lectura conocí que Bienvo hacía una reseña de la temporada 1966/67 y no ahora como al leer el titular pensé.

*

La extraña información me hizo recordar un episodio que viví en los campos de entrenamientos de los Dodgers de Los Ángeles, en Vero Beach.

*

Éramos un grupo grande de cronistas deportivos donde figuraban, el propio Bienvenido Rojas, Roosevelt Comarazamy, Max Reinoso, Héctor J. Cruz, Freddy Mondesí, Gustavo Rodríguez, Adelaida Hernández, Idelfonso Ureña, Ricky Noboa, Hugo López Morrobel y un servidor.

*

Se me puede olvidar alguno, pero por ahí andaba la nutrida delegación que invitaba Rafael Ávila.

*

Ese día los Dodgers jugaban partido de exhibición con los Rojos de Cincinnati, donde José Rijo era la estrella del pitcheo.

*

Cuando Rijo vio el grupo de comunicadores abrió los brazos y como Héctor Lavoe gritó ¡Mi gente! Y se unió al grupo.

*

Después de unos minutos de conversación Rijo dijo, “espérenme aquí que me van a hacer varias entrevistas y les voy a dar los regalos que me van a dar”.

*

Yo no sabía que a los peloteros estelares, los periodistas estadounidenses les daban regalos para entrevistarlos.

*

Entonces, el “rosca” izquierda de Hugo López Morrobel me dijo, “vamos para allá” y me llevó a otro lugar del Holman Stadium y no en los asientos que nos tenían reservados.

*

Cuando pregunté a Hugo por qué nos alejamos, me contestó, “para que Rijo no nos de regalos, porque después tú dices algo malo de él y te lo saca en cara”. Colorín colorado, cuenta acabado.

*

SQUEEZE PLAY: En el estadio de Ohio se encuentra el Salón de la Fama del Rock and Rolll…Lamentable el fallecimiento del colega y tocayo Bienvenido Peguero…La decencia hecha hombre…RIP…Puede parece extraño pero estoy con tres reelecciones para alcalde en la provincia de Santiago…Lang Fernández por Puñal con el Movimiento Independiente Unidad y Progreso…Tito Bueno por Navarrete con el PRM…Abel Martínez por Santiago con el PLD…Es una trilogía de alcalde que lo ha hecho bien y por eso no temo decirlo públicamente…Para decir eso no necesito un perro negro…Y para reconocer el trabajo tampoco a que partidos pertenecen…En medio del dolor de la partida de su padre, Edwin Encarnación recibió su regalo de navidad con la firma por 12 millones de dólares con los Medias Blancas…Dellin Betances se queda en Nueva York…Solo tendrá que tomar el tren del Bronx a Queens…El domingo habrá juego del recuerdo en Rincón Largo…Reconocimiento para Miguel Diloné, Leno López y la familia Guillén…Organiza César García…Ah, no es Danco el mejor futbolista del 2019, es otro César García…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la ciudad de Cuzco o Cusco declarada en 1983 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es conocida como el ombligo del Mundo y también como la Roma de América…Por hoy, out 27.