Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

Muchos deportistas dominicanos están por Santiago aprovechando las navidades y dándose su calorcito por aquí.

*

El viernes estuve donde Doña Rita, la madre de los Mejía Blanco, en Pueblo Nuevo, donde acostumbro a “endulzarme” la vida.

*

Doña Rita, que vende unos dulces sabrosos y no es por atormentar a Carlos Manuel Estrella, desde que me vio me dijo que Carlos y Hugo estaban aquí.

*

Pero que los Mejía habían salido a visitar a Alex Arias y José Caba, quienes también están por estos lares.

*

Con el encuentro de Carlos, Hugo, Caba y Arias se produce un hecho interesante.

*

Caba y Arias del Sameji, los Mejías de Pueblo Nuevo, rivales en la cancha, amigo fuera, como debe ser.

*

El sábado en el estadio Cibao saludé a Lucas Hernández (El Gaga), leyenda del boxeo de Santiago y el país.

*

El locutor Héctor Bienvenido (HB) también aprovecha el Merry Christmas para venir a Santiago y estuvo en el triunfo de las Águilas en compaña de Bernardo Germosén.

*

Por cierto, a unanimidad, Germosén, Consuegra, HB, Baldayac, Pappy Pérez, entienden que es Héctor Cepín debe cambiar el nombre de la Karpeta.

*

Dice el tío que debe llamarse la Careta de Cepín y Consuegra está dispuesto a registrarle el nombre para que César Dionicio no vaya plagiarlo.

*

SQUEEZ PLAY: En el rito hindú del Jatakarma para celebrar el nacimiento de un niño, se le pone en la boca a los bebés durante la celebración miel…En Lidom se usa un zurdo para tirar una entrada o hacer un out…esa función no la puede realizar Francisley Bueno en las Águilas?…Las Águilas ganaron el sábado con Raulito Grisanty como animador…De inmediato Delvis Durán subió a las redes que el fucú era Wilson Sued…Steven Moya se queda con los Búfalos de Orix en Japón…Su salario será de 600 mil dólares…Es decir, un aumento de 146 mil dólares…En la temporada pasada solo jugó en 64 juegos, pegó 10 jonrones y remolcó 35…Alguien que le diga a Jevo Núñez que ya no tiene 20 años…El sábado lo vi hacer un slider tremendo en segunda buscando extender un batazo a doble…Por cierto, Bernard López cree que ya es grande…No fue al clásico de los Chiquitos…Mientras los Tigres del Licey estén ganando, la trompeta de Emilio Bonifacio será aplaudida…Si se mete en un “slump” la culpa es de la trompeta…”Bony lo que está en chercha con una trompeta”, dirán… César Valdez fue líder en efectividad en México con 2,26, líder en ganados con 15 y en WHIP con 1.06…Aquí fue el mejor en efectividad con 1.11…Todo eso en el mismo año…Todos los años la oposición critica las cajas que dan los gobiernos para navidad…Pero cuando ellos llegan hacen lo mismo…Yo reto un partido que haga su campaña diciendo que eso será eliminado…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada, que en la reproducción sexual de los animales y de las plantas, se produce la unión de la célula gameto masculino con el zigoto femenino…Por hoy, out 27.