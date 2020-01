Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

Hoy se celebra la Epifanía, es decir el Día de los Reyes Magos, donde los niños y niñas que se portan bien reciben sus regalos.

Pero también hay tradiciones donde a los niños que se portan mal, reciben regalos no muy agradables.

Vamos a ver seis de esas tradiciones que existen o existieron en diversas partes del mundo.

Ajos y Ceballos: alimentos habituales en la cocina del país, la bruja Befana, figura típica del folclore italiano, se lo dejaba a los que peor se habían portado.

Sal: Pedro el Negro, ayudante de Santa Claus, dejaba un puñado de sal si te portaba mal en los Países Bajos. Pedro el Negro es el travieso paje que ayuda a San Nicolás a repartir los regalos.

Arenques: Los niños en Cataluña no quieren que el tronco de navidad les cague este regalo y si les caga nada más empezar es que han sido malos. Incluso tiene una canción que dice: no cagues arenques que son demasiado salados, caga turrones que son más ricos.

Carbón: Es el regalo más generalmente temido por los niños y niñas, porque no tiene ninguna utilidad para ellos, ya que Papa Noel baja por la chimenea y lo deja en una bolsa.

Patata: Como para la época en Islandia hace muchos frio, le dejan patata crudas a los niños que fueron traviesos, lo que no le sirve ni para calentarse.

Rama de Abedul: una rama que reparte el Krampus Germánico. La idea es que los padres la usaran para castigar a los niños malos. El Krampus es tradicional en Austria y Alemania, donde era un mal bicho. (Esta última colaboración de Wilner Charle, cariñosamente Puyita, ex pelotero profesional que vive en Austria).

SQUEEZE PLAY: En los foros y chats de internet, escribir las palabras en mayúsculas equivale a gritar…Las Águilas Cibaeñas tienen regalos de Reyes hoy…Héctor Acosta (El Torito) estará tocando esta tarde noche en el estadio Cibao…Hay la expectativa de que José Reyes, hoy Día de Reyes, también este por el estadio Cibao…Sería interesante un mano a mano entre El Torito y La Melaza…La Leña está aquí en reggaetones…Lidom debe exigirle a los Leones del Escogido una mejor transmisión de televisión…Por mucho que busqué el juego de los Leones y las Águilas el sábado, no lo encontré…No vi ni un out…Caramba, ayer fue sepultado el querido colega Renaldo Bodden…Nano murió el pasado viernes…Tremenda persona…Es una vergüenza, que en este tiempo se esté hablando de visado para un equipo de Cuba…Pensábamos que eso era cosa del pasado…Cuba no va a la Serie del Caribe en Puerto Rico por falta de visado…Hoy llegan tres refuerzos para las Águilas, pero no dieron los apellidos, solamente los nombres…Uno se llama Melchor, otro Baltasar y el tercero Gaspar…Vienen lentos por el transporte…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Tártaro es el nombre que recibe el lugar más profundo del Hades o Inframundo griego…Por hoy, out 27.