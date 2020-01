Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

Hace unos 2000 años que Jesucristo estaba explicando la ley en la sinagoga de Nazaret, pero se percató que sus compatriotas no estaban aprovechando aquellas enseñanzas.

Entonces, como lo que el Señor les ofrecía lo despreciaban, dijo la lapidaria frase: Nadie es profeta en su tierra.

Lo anterior viene porque en la pelota de México acaban de escoger los Mejores Relevistas de la década.

En la lista hay tres relevistas dominicanos, incluyendo el número uno Wirfin Obispo y el cuatro Juan Sandoval.

Pero lo que quiero destacar es la colocación de Tijei Peña como el relevista número nueve del decenio en la pelota mexicana.

El fanático aguilucho nunca apreció el trabajo de Tijei, por el contrario, no se convencían, aunque hiciera el trabajo, porque había una indisposición de quienes lo vieron crecer.

Destacan los mexicanos que Tony Peña fue el Relevista del Año en 2015, cuando terminó con 3-0, 25 salvados y efectividad de 2,54.

En total Tijei actuó en 176 juegos, con 187.0 entradas, salvó 73, tuvo efectividad de 2,89, regaló 45 bases y abanicó a 176 rivales.

Como los que no tienen argumentos dirán, “eso fue en México”, aquí sin ser cerrador, dice el Anuario de Béisbol de Héctor J. Cruz que salvó 20.

Wirfin Obispo a quien apodan el “Mago” lleva 104 salvados, líder histórico de los Sultanes de Monterrey, ocupa el puesto cimero.

Juan Sandoval llamado “El Caballo del Bullpen” es cuarto, con siete temporadas de 50 o más apariciones de ocho que jugó, con 440 juegos, 458.2 de episodios y ha ganado tres coronas.

El 2 es Oscar Villareal, 3 Tiago Da Silva, 5 Jason Urquidez, 6 Chad Gaudin, 7 Federico Aguirre, 8 Luis Ramírez y 10 Ángel Adrian Ramírez.

SQUEEZE PLAY: Guinea Ecuatorial es el único país africano que tiene el idioma español como lengua oficial…Un saludo de año nuevo para el gran propulsor deportivo coronel Kalil Haché Malkum…Leo Sánchez se une a ese saludo a su tío Kalil…El Torito no es como los pitchers de ahora…El lunes demostró que no tenía los pitcheos, digo merengues contados…Comenzó a cantar en la primera entrada y no paró hasta el noveno cuando Melvin Mercedes anotó la carrera del gane…Se me quedó ayer Martín Lajara, el dinosaurio más grande de la crónica deportiva en el baloncesto…Héctor Cepín llevó una “Wilson” el lunes al Palaco de Prensa…Pero Carlos Manuel Estrella lo humilló con una triple “Wilson”…Unos dulcitos viejos que Cepín guardó de la fiesta de Acroarte solo dieron para una vuelta…Estrella dio primera vuelta en el tercero, segunda en el sexto y la tercera en el noveno…Además, Estrella estaba preparado para una cuarta vuelta si se iba a extra innings…El sábado estamos a 11 de enero…Esa fecha la ACDS recuerda a los peloteros caídos en Río Verde, Yamasá…Juan Núñez Nepomuceno informa que el Comité Ejecutivo de Fedobe tendrá su primera reunión del año, luego de participar en el acto del 11 de enero…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en 1968 en el Festival de Eurovisión, ganó la cantante Massiel representado a España…Lo hizo con el tema “La, La, La”, compuesta por Manuel De la Calva y Ramón Arcusa…El tema repite la palabra La 138 veces…Por hoy, out 27.