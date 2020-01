Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

Siempre que las Reinas del Caribe están jugando, los dominicano se desesperan buscando donde ver los partidos.

*

Bueno, el fin de semana las criollas del voleibol estarán jugando y verla no será ningún problema.

*

Las muchachas tienen compromisos viernes, sábado y domingo, partidos que podrán ser vistos por el Canal 25, que dirige César Hernández.

*

Los mexicanos siguen escogiendo los mejores de la década, aunque como dice Luichy Sánchez, del 2010 hasta la temporada 2019, son nueve años.

*

Entre los 10 abridores del decenio están los dominicanos Lorenzo Barceló, quien es el número tres en la lista.

*

Además figura en el puesto siete César Valdez, quien en 2019 estuvo a punto de ganar la triple corona del pitcheo.

*

Barceló logró 60 victorias a su paso por México y efectividad de 3,86, con 539 ponches propinados en 865.1 de entradas y participó en cinco Juegos de Estrellas.

*

Valdez, activo con los Tigres del Licey, tiene 46 victorias, con efectividad de 3,61, con 487 ponches en 580.1 de episodios.

*

En la pasada temporada fue el lanzador del año y se apoderó de los lideratos de ganados, efectividad y Whip.

*

El número 1 es José Samayoa, 2 José Oyervidez, 4 Marcos Tovar, 5 Néstor Molina, 6 Héctor Velázquez, 8 Yoanner Negrín, 9 el conocido Josh Lowey y 10 Francisco Campos.

*

SQUEEZE PLAY: Mónaco es el país más pequeño que ha ganado el Festival de Eurovisión…Ayer temprano murió el ex jardinero Chepe Rodríguez…Chepe fue un gran prospecto, con una brazo de cañón y bateador de fuerza…Aquí perteneció a las Águilas…Estaba entrenando jóvenes en la Academia 14-30…Un infarto acabó con Chepe a los 58 años…Dicen los aguiluchos que son medio campeones de la pelota dominicana…Porque después que eliminaron las Águilas estaban con las Estrellas…Si eliminan las Águilas este año, me lucen que aquí todos serán toros…Y el que no, que se mude…Dice Fellito Ortiz que los Tatis y Sanó fueron a buscar los anillos verdes, porque la directiva les aseguró que no se iba a levantar el “Acta”…En vez de 50 mil pesos, que suena una cifra fuerte, Lidom debiera multar con mil dólares…Es lo mismo, pero suena más suave…Además, uno se imagina que esos peloteros tienen sus clavitos verdes…Dicen en Durango que el nuevo General será Félix Fermín…El Gato va a dirigir los Generales de Durango…Están organizando tremendo torneo de Baloncesto Superior en Santiago para conmemorar el 40 aniversario…También la Liga Dominicana de Fútbol está trabajando en el próximo torneo…Los equipos no se duermen y están buscando refuerzos…Parece que este año tendremos mayoría de sudamericanos…Me imagino que vos saber que Cibao FC tiene cuatro de Argentina…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el Index Translationum es la base de datos de la Unesco de traducciones de libros…En ella se incluyen los autores más traducidos del mundo…La lista es encabezada por Agatha Christie con más de 7,200 traducciones de la editora británica…Sigue en segundo Julio Verde y en tercero William Shakespear, quienes no llegan a 5,000…Por hoy out 27.