Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

“Si las Águilas Cibaeñas pasan a la final, hay que llamarle Francisco Peña”, así dicen un audio que nos envió el domingo por la noche el amigo Cheo Pérez.

*

“Incluso, en la posición en que estamos, también debe llamarse Francisco Peña”, agregó Cheo.

*

Asegurando que no quedaban uñas, Cheo nos describió la emoción que se vivió en el momento que Francisco pegó jonrón para empatar 1-1 el juego contra los Leones el domingo.

*

El hombre del Trapiche Liquore Store destaca que Frank se ha encargado no solo de jugar, sino que motiva y anima a sus compañeros.

*

Yo debo agregar, para felicidad de Fellito Ortiz y Pappy Pérez, ¡por fin alguien hizo justicia con Francisco Peña!

*

Tony Batista tenía un estilo muy peculiar de pararse en el home a batear, el cual todavía es recordado por los aficionados.

*

Luego vino el cubano Félix Pérez con un estilo rarísimo de batear, que cuando fallaba era criticado porque nadie puede batear así, pero cuando sonaba hit era aplaudido.

*

Pero, ustedes han visto el estilo de batear de Jesse Castillo, si no lo ha visto, los Leones del Escogido vienen esta noche a Santiago.

*

Si es que le quedan pulmones, porque el inicialista de los melenudos, batea golpeándose la espalda.

*

Aunque si no me traiciona la memoria, Chilote Llenas casi se acosta hacia atrás cuando estaba bateando.

*

SQUEEZE PLAY: Cuando el jabalí está haciendo ruidos arrúa…Félix Fermín el manager más ganador en la pelota dominicana, forma parte de los 10 mejores de la década en México…El Gato ocupa el lugar número 8…Lino Rivera es el número 10…Si las Águilas pasan a la final se verán de frente Félix y Lino…Se necesitará un buen sastre…Gabardina contra Lino…Entre ellos dos está Homar Rojas con el puesto 9…En el uno fue colocado Roberto Vizcarra…El 2 Pedro Meré…3 es Roberto Kelly…4 Willie Romero…5 Martín Carrillo…6 Miguel Ojeda…finalmente el 7 Enrique Reyes…Los leones del Escogido como home club se están viendo por Tele Antillas…Por cierto, en este 20 y 20 que son 40, Tele Antillas cumple 40 años…El Baloncesto Superior de Santiago cumple 40 años…Niní Cáffaro cumple 40 años, dos veces…Hoy será el Sorteo de Novatos del Baloncesto Superior…Jugadores que no pertenecen a los clubes del superior serán drafteados…El primer en seleccionar es Pueblo Nuevo…Porque ciertamente, los últimos serán los primeros…Ese es un primero que nadie quiere…Lamentable lo sucedido al prospecto Fausto Segura, de los Nacionales de Washington, quien tuvo un accidente en una Passola y murió…Me decía un seguidor de los Tigres del Licey…Si el equipo no batea, ni los lanzadores hacen outs, por qué hay que botar el manager…Deben botar al coach de pitcheo y el coach de bateo…Así opina ese amigo, muy, pero muy allegado a los Tigres…Pedro López es historia…Me contaba “Mi Bola de cristal Empañada”, que la Torre Eiffel es más alta en los días caniculares que en invierno, debido a que el metal se dilata …En verano hay que subir 15 centímetros más para llegar a la cima…Por hoy, out 27.