Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

Una de las cosas que tienen que aprender los fanáticos aguiluchos, es que a los bateadores, les hacen muchos más outs que los hits que pegan.

*

Quizás son todos los fanáticos, pero los de las Águilas son lo que tengo cerca y por ende los que escucho.

*

No respetan la jerarquía de los jugadores y desde que fallan dos turnos, ya no sirven, hay que botarlos, es un out vestido de pelotero y muchas cosas más.

*

Para ese fanático los del frente si son azotes con el madero, digamos los que juegan para Licey.

*

Eso me motivó a buscar los promedios de los “matatanes” azules en el Todos Contra Todos.

*

Jorge Bonifacio, sin duda el más temido, bateó 191, de 68-13, es decir, que falló en 59 turnos.

*

Vamos al otro Bonifacio, Emilio, para mí el mejor pelotero de la Lidom, quien bateó 253, de 89-20, es decir falló 59 turnos.

*

Erick Aybar tuvo promedio de 200, de 25-5, falló 20 turnos, Juan Francisco 240 de 54-13, fue eliminado en 41 chances; Sócrates Brito 260 de 77-20 fue dominado 57 veces, Sergio Alcántara 234 de 64-15 puesto out por los pitchers en 49 turnos, Carlos Franco 217 de 23-5 falló 18 veces.

*

El único que bateó sobre 300 fue el receptor Michael De la Cruz con 352 de 54-19 y aun así le hicieron 35 outs.

*

Cuando entendamos ese tipo de cosa, vamos a ser más justos a la hora de evaluar un pelotero.

*

Debo destacar, que Michael De la Cruz es nativo del municipio de Tamboril, es decir, santiaguero de pura cepa.

*

SQUEEZE PLAY: El animal que está más cerca genéticamente del ser humano es el gorila. El Homo sapiens y el chimpancé comparten el 99% de sus genes…César Ureña asumirá la presidencia de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago el 3 de febrero…Deseamos suerte a César en esta ardua tarea…Son tiempos difíciles para obtener patrocinadores y la entidad tiene sus gastos…Rubén Santana estuvo como voz comercial en varios partidos de la cadena las Águilas Cibaeñas…El popular Tito estuvo reemplazando a Andrés García que debió regresar a los Estados Unidos…Buen trabajo Rubén, lo importante es entrar…Cuando veo tirando a Sergio Alcántara me recuerdo de Steve Sax…Sax fue un segunda base de los Dodgers de Los Ángeles, que aparaba pero tiraba malo…Coincidieron Pedro Guerrero jugando tercera y Steve Sax en segunda…Preguntaron a La Negra Pola ¿Qué es lo primero que piensa cuando está en la esquina caliente?…Su respuesta fue “que no baten por aquí”…Y lo segundo volvieron a preguntarle?…Su respuesta fue “que no baten por donde Sax”…Había escrito que Rudy Disla seguía muy mal en la clínica, cuando me llegó la información que había fallecido…Se fue El Panal, un gran conocedor del béisbol R.I.P…De Don Bosch a Carlos Gómez…Se podría decir que la jugada de Carlos Gómez hizo recordar la atrapada de Don Bosch…En una final Bosch atrapó un batazo de Federico Velásquez que impidió que las Águilas perdieran el campeonato…No la vi, pero escuché mucho de ella…Además, eran otros tiempos, sin tecnología como hoy…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el vuelo más largo del mundo es el que nos lleva de Singapur hasta Newark, New Jersey, Estados Unidos, con un total de 18 horas de vuelo para cruzar más de 15 mil kilómetros…Se montará Elías Wehbe?…Por hoy, out 27.