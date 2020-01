Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

El conteo regresivo para el comienzo del Baloncesto Superior de Santiago está en marcha.

*

Esta noche en el majestuoso Centro de Convención y Cultura Dominicana, UTESA, será la Gran Gala.

*

Es una modalidad que se está implementado para evitar las largas y tediosas ceremonias de otros años.

*

Es decir, que el viernes cuando carranca el evento en el tabloncillo, con el ¡salto al centro! Es suficiente.

*

Por eso, la parte protocolar será a las 7:30 de la noche, donde se hace una gala y los jugadores de los equipos van con sus mejores “pintas”.

*

El año pasado, creo que los mejores vestidos fueron de Plaza o Sameji, no recuerdo bien, pero esta noche habrá otra oportunidad.

*

Los dos presidentes de Abasaca y Comité Organizador, sus apellidos comienzan con la V de la victoria, Ventura y Valentín.

*

Este será el torneo número 40, cuatro décadas, que equivale a Boda de Rubí.

*

El número 40 se menciona más de 100 veces en la Biblia, para referirse a hechos importantes.

*

Jesús duró 40 días en el desierto antes de empezar su vida pública, a Moisés le tomó 40 años guiando el pueblo de Israel hasta la Tierra Prometidas y oró 40 días para subir al Monte Sinaí antes de recibir las Tablas de la Ley.

*

La Cuaresma dura 40 días, el profeta Elías oró 40 días en el Monte Horeb, los mismos que duró el Diluvio, Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, Goliat desafió a los israelitas por 40 días hasta que apareció David, quien reinó 40 años.

*

Se puede llenar una columna con el 40 solo extrayendo casos de la Biblia, pero vamos a dejarlo ahí, porque también era el nombre de un lugar donde Trujillo torturaba.

*

SQUEEZE PLAY: El género literario de poesía se galardona con el premio Adonáis…Ambiorix Mata me envió la nota de la paliza que le dio Linda de Navarrete a la Liga Cornelio Peña…El juego pasó 18 a 5…Pero lo que me intrigó es que el ganador solo pegó tres hits…Entonces, Ambiorix me dijo que fueron cinco, pero que los lanzadores contrarios dieron 16 bases por bolas…Esos no tienen puntería…Uf, me dijo Tranquilo Tavárez que Apolinar Peralta tiene un trabuco en UNISA…Firmó a Juan Silverio y Josué Rodríguez…Pero también tiene para debutar en cualquier momento a Diego Goris…Cangrejeros de Santurce son los campeones de Puerto Rico…la carrera del campeonato la impulsó Rey Fuentes, quien estuvo aquí con las Águilas en el 2017…Las Águilas eran mamey, incluso, se les decía los mameyes…Ese color se lo cedieron a los Toros…Preguntó, le sale algo a los ex mameyes si ganan los Toros?…Cuando una empresa quiere vender un producto, hace un comercial y lo coloca en los medios y programas…Parece que alguien está promocionando la compra y venta de votos, porque me ha llamado un montón de gente preguntándome dónde es que compran…Nadie me ha preguntado ¿dónde es que venden?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Jennifer López fue la primera artista que logró colocar una película y un disco en el número uno de las listas de éxitos al mismo tiempo…En 2001 con el álbum “J.Lo” y la película “Planes de Boda”…Álbum más vendido y película más vista en el cine…Por hoy, out 27.