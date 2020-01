Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

La semana pasada se dieron a conocer los ganadores de los Guantes de Oro de la pelota otoño invernal.

Yamaico Navarro debe estar en el “Top 10” de los mejores peloteros del béisbol dominicano.

Pero, cuando leí su nombre como ganador del Guante de Oro en la primera base, me llegó un nombre a la mente.

Refleje a Lewin Díaz, de las Estrellas Orientales con esa escoba que enseñó en la primera almohadilla.

Entonces, busqué los números defensivos tanto de Navarro como el santiaguero Díaz y lo voy a publicar para que ustedes mismos se hagan su juicio.

Yamaico jugó cinco juegos más que Lewin 34 a 29, el primero perdió varios juegos lesionados y el segundo detenido por su organización.

En los 29 partidos Lewin Díaz fildeó para 992 de promedio, con 258 oportunidades de outs, de los cuales realizó 242, tuvo 14 asistencias y cometió dos errores.

En tanto que Yamaico Navarro en los 34 encuentros que actuó su promedio de fildeo fue de 990, tuvo 300 oportunidades de hacer out, logró 288, tuvo 16 asistencias y cometió tres pifias.

Pero quise ver a Edwin Espinal (Potocó) un Guante de Oro en ligas menores, quien estuvo limitado a 20 juegos, su fildeo fue de 994, con 163 oportunidades de out, logró el objetivo 154 veces, ocho asistencias y un error.

También quise ver a Juan Francisco, el poderoso bateador con fama de mano de piedra y me encuentro que en 32 desafíos, tuvo porcentaje de 992, con 126 oportunidades de poner fuera a los rivales y lo consiguió en 118, con siete asistencias y un error.

Bien cerrado el caso de la primera base, pero como dice el programa “Sea usted el jurado”.

SQUEEZE PLAY: El mundo de la política es el que más noticias falsas publica…David Ortiz tirará la primera bola en el juego de apertura de República Dominicana en la Serie del Caribe…No es lo mismo el robo de señas por intuición que con tecnología…Cuando un cátcher pide una franca, es porque sospecha que el corredor se va, eso es intuición…Cuando un manager envía un corredor porque sabe que viene un rompiente, eso es tecnología…Un día escuchando a Manny Mota comentando un partido, hizo un vaticinio…Dijo Mota “ a este bateador le van a lanzar afuera”…Efectivamente, todos los pitcheos fueron afuera…Cuando le preguntaron a Mota cómo intuyó que iban a lanzar afuera, su respuesta fue, “el jardinero derecho se movió hacia la raya y el central dio un par de pasos hacia el right”…Eso se llama experiencia adquirida en el juego….Comenzó el Baloncesto Superior de Santiago…Además de que es un excelente espectáculo, permite reunirse con amigos que no se ven muy frecuentemente…Por ejemplo, el viernes compartí con José Caba y Diómedes Girón…Con Raymundo Pichardo a quien no estaba conociendo de tanto que hacía que no lo veía…Chilo Paulino estuvo en La Arena…Estaba frente a mí, pero no lo vi…Chilo de un lado de la cancha y yo del otro, hablamos por teléfono, pero no nos vimos…Loor a Juan Pablo Duarte en sus 207 años…A propósito de “fake News” o noticias falsas, me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Donald Trump fue víctima de una cuando se divulgó como cierto, que su padre pertenecía al “Kukuklán” y que su abuelo era proxeneta y evasor fiscal…Por eso es que dudo hasta de lo que enseño…Por hoy, out 27.