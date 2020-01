Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

Con relación a la columna de ayer, donde reseñamos los daños en la Arena del Cibao y calificamos de acto vandálico, nos llamó un ingeniero para hacernos varias precisiones.

*

Aclaro que de ingeniería solo conozco el “Ingenio”, por lo que presté atención a la explicación y la comparto con ustedes.

*

Esa persona con la capacidad y los conocimientos analizó la foto que colocamos y nos asegura que ahí no hubo acto de vandalismo.

*

Que esas cerámicas se desprendieron solas de la pared por poca adherencia y hace la observación que lo mismo sucedió con las que están por emergencia y por el acceso a Abasaca.

*

Explicó que la rotura es en línea recta y que si estuvieran bien colocadas la rotura sobrepasa la junta. (¿?).

*

Observó que las cerámicas no conservan el material con que fueron pegadas y su desprendiendo es original y por falta de adherencia.

*

Consideró que otro error es que en la pared ya pintada, solo se hicieron pequeñas grietas, buscando que se pegaran mejor, pero no lo consiguieron.

*

También, informó que con los cambios de temperaturas las paredes se van creciendo y con cualquier movimiento anormal se abomban y se caen, lo que puede ser producto hasta de un fuerte sonido o un vehículo pesado que pase cerca.

*

Agregó que el arquitecto Kiwhat Domínguez es un gran profesional y sabe esas cosas, pero que es una salida más rápida atribuirlo a manos criminales.

*

Me ofreció otras edificaciones, pero creo que estamos claros en su ponencia y ahora reclamo mi título de ingeniero.

*

Me alegra que sea así y que no haya manos criminales que quieran hacerle daños a la Arena del Cibao, doctor Oscar Gobaira.

*

SQUEEZE PLAY: la actriz Melanie Griffith es hija de la también actriz Tippi Hedren…Cardenales de Lara son los campeones de Venezuela…El juego decisivo lo salvó el puertoplateño Ricardo Gómez…El Jugador Más Valioso fue el cubano Yordany Linares…Si los Toros ganan y eligen a Yordany Valdespin serían dos Yordany…Emilio Bonifacio consiguió un contrato con los Nacionales de Washington…Nos gustaría que el Boni se quede en Grandes Ligas y agote 600 turnos…Así las Águilas Cibaeñas se libran de él…Cuando Bonifacio anunció su debut en esta temporada, escribí que era el mejor pelotero de Lidom…Un señor me dijo en el estadio Cibao, siempre leo su columna, pero no estoy de acuerdo con que Emilio Bonifacio es el mejor pelotero de Lidom…Le pregunté, ¿cuál es el suyo?…Me respondió Junior Lake…Le dije perfecto, otros entienden que Yamaico Navarro, Ronny Rodríguez, Yordany Valdespin, José Sirí y así…Recientemente, Santana Martínez entrevistó a Miguel Diloné sobre el jugador que más incide en el terreno…La respuesta de Diloné fue Emilio Bonifacio…Estoy aprendiendo o coincidiendo…Rafael De Paula va a los Guerreros de Oaxaca…Esta noche sigue el Baloncesto Superior de Santiago…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Pájaros Bobos fue el nombre que dieron los miembros de la primera expedición de Vasco da Gama a los pingüinos, debido a su andar torpe y su incapacidad para volar, también Pájaros Niños…Por hoy, out 27.