Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

Estamos en un tiempo en que hay que ingeniársela para poder producir noticias de deportes, cuando no hay deportes.

Voy aprovechar esta entrega para hablar un poco de cine, ya que existe lo que se conoce como películas de un tirón.

Esto significa que son películas rodadas en una sola secuencia o editadas después para que lo parezca.

Veamos seis de esas películas de las denominadas de un tirón y si se animan las pueden buscar en internet y verlas. Eso no está prohibido en la casa.

BIRDMAN: se llevó cuatro premios Oscar en la gala del 2015. Entre ellos el de mejor película y mejor director, los demás, mejor guión original y mejor fotografías.

1917: del director Sam Mendes nos mete en las trincheras de la I Guerra Mundial. Es un film del 2019 y está rodada a bases de largos planos secuencias para dar la apariencia de que es un solo plano continuo.

EL ARCA RUSA: rodada en un solo y magistral plano, sin trampa ni cartón, contó con la participación de 2000 actores y tres orquestas en vivo. El plano secuencia dura una hora y media, La película de 2002 está rodada en el museo del Hermitage en San Petersburgo y cuenta 300 años de la historia rusa.

LA SOGA: película de Alfred Hitchcok en la que cada 10 minutos algo se interpone el objetivo de la cámara, ya sea un personaje, una pieza de atrezo o lo que sea, para que no se noten los cortes y se pueda cambiar el rollo. Era una obra de teatro y fue llevada al cine. No confundir con LA SOGA de Manny Pérez del 2009, esta se firmó en 1948.

EL HIJO DE SAUL: editada de forma que parezca una sola secuencia que sigue constantemente al protagonista. Es el primer largometraje del director húngaro Lászlo Nemes. Se llevó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, entre otros muchos galardones.

TIMECODE: película experimental que divide la pantalla en cuatro partes y en cada una se proyecta un plano secuencia continuo distinto. El audio está mezclado de forma que se pueda escuchar el diálogo del cuadrante más importante en cada momento. No una sino cuatro películas rodadas en un solo plano secuencia y proyectada las cuatro a la vez, toda una hazaña del año 2000 dirigida por Mike Figgis.

SQUEEZE PLAY: Barcelona, Real Madrid y Manchester United son los clubes de fútbol con mayores ingresos del mundo…Con esta pandemia que tiene el mundo, en los hospitales dominicanos, llenos de personas, no se puede escuchar una musiquita, porque cobran por eso…Sgacedom no puede dar una tregua con ese cobro a clínicas y hospitales…Como dice el narrador de baloncesto de La Vega ¡Criminal!…Hermano Leo López tira pa’ lante…Saca tus garras de batallador y volveremos a escucharte decir ¡Arriba las manos!…Muy buena la iniciativa de Richard Rodríguez, lanzador de las Águilas Cibaeñas…El Canelero hizo compra ayer para 10 familias necesitadas de su sector La Canela…Con la jeepeta atestada de alimentos, retó a Gregory Soto, Michael Inoa, Luis Perdomo y Francisco Liriano a que hagan lo mismo…Si ellos lo hacen y cada uno reta cuatro se arma una cadena interminable y se benefician muchos pobres…Mano a la obra…Esperan La Melaza en Palmar Arriba…A Wilmer Difó en el Ejido…Marcos Diplán en Licey al Medio…Michael De la Cruz en Tamboril…El Felino en Esperanza…Fracatira en el ensanche Bolívar, a no…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el colectivo los Masones tiene como símbolos más conocidos la escuadra y el compás…Por hoy, out 27.