Pica y se Extiende

Tuto Tavárez

Inspirado en el tema de las películas que tratamos ayer, nos llamó el buen amigo Francis Gallardo para hacer una atinada sugerencia.

Nos pedía Francis recomendar algunos documentales o películas que traten sobre deportes.

El deporte siempre ha sido una atracción para el cine y se han hecho grandes filmes, especialmente del boxeo.

Pero pienso que nadie debe perderse la oportunidad de ver en estas largas “vacaciones” el documental “Plátano Champion”.

Es un documental de 43 minutos producido por Miguel Vásquez con la asistencia de Mario Emilio Guerrero.

Trata sobre el campeonato invicto con 8-0 que logramos en el Clásico Mundial de Béisbol del 2013.

Con participaciones importantes de Tito Pereyra y Moisés Alou y el Director de Prensa Leo López.

Tony Peña fue el manager con Denio González, Junior Noboa, José Canó, William Castro, Alfredo Griffin y Juan Samuel en el cuerpo técnico.

Los receptores fueron Francisco Peña y Carlos Santana y los jugadores del cuadro Erick Aybar, José Reyes, Robinson Canó, Edwin Encarnación, Miguel Tejada y Leury García.

Los jardineros fueron, Nelson Cruz, Moisés Sierra, Alejandro De Aza, Eury Pérez y Ricardo Nanita.

Los lanzadores que estuvieron extraordinarios fueron, Fernando Rodney, Octavio Dotel, Alfredo Simón, Santiago Casilla, Kelvin Herrera, Lorenzo Barceló, Ángel Castro, Wandy Rodríguez, Samuel Deduno, Pedro Strop, Edison Volquez, Juan Cedeño, Atahualpa Severino y José Veras.

Yo que estuve en la “pata” de Miami, todavía lo veo y me emociono, así que búsquelo que está en internet “Plátano Champion”.

SQUEEZE PLAY: Mark David Chapman fue el asesino de John Lennon, Lee Harvey Oswald de John F. Kennedy y James Earl Ray de Martin Luther King…!Qué tres malvados!…Pero hay documentales interesantes también…Recomendamos When we were Kings de 1996, que ganó el Oscar al Mejor documental y trata sobre la pelea de Muhammad Alí y George Forema…Ah, para que Carlos Nina Gómez no me eche vaina, 30 de octubre de 1974 en Zaire…Sobre el mismo ex Cassius Clark está Facing Alí de 2009…En esa actúa una pléyade como Foreman, Larry Holmes, León Spinks, George Chuvalo, Ken Norton, Sir Henry Cooper, Ron Lyle, Joe Frazier, Ernie Shavers, pero ese es terreno de Domingo Hernández…Los amantes del fútbol pueden ver Zinedine Zidane “Como un Sueño”…Maradona by Kusturica de la vida del Pelusa del 2005 al 2007, cuando Maradona era uno cualquier y cualquier querría ser Maradona…Los que gustan de la velocidad hay uno titulado Ayrton Senna del 2010…Caramba, falleció el amigo Renzo Tejada…Fue jugador de softbol de los Trúbalos…Hermano de doña Zenaida la esposa de Víctor Filpo R.I.P…Me aclara y lo agradezco, el colega William Aish, que Kalil haché era inmortal de San Pedro de Macorís, no del Pabellón de la Fama Dominicano…Los políticos sufren de hipermetropía…Pasan 40 o 50 años con un compañero y no le ven defectos…Desde que se van y el compañero no lo sigue, comienzan a verle de lejos, defectos que no veían de cerca…Pero vamos a lo nuestro…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que avestruz es el ave más grande y de mayor peso del mundo. Cuando nacen los polluelos miden entre 25 y 30 centímetros de altura y pesan alrededor de 900 gramos…Por hoy, out 27.