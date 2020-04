Pica y se Extiende

Sabía que el diputado Víctor Suárez fue tremendo jugador de voleibol.

Que incluso, fue parte de las selecciones de voleibol de Gurabo en los Juegos Intermunicipales.

Gurabo tenía a Víctor Suárez y Tamboril a Víctor Polanco, quienes eran dos grandes colocadores.

Lo que no sabía era que, además de voleibol, el diputado Suárez era un gran conocedor del baloncesto de Santiago.

No sé por qué me sorprendo si Suárez como diputado hizo el techado del Club AUG y está haciendo el Johnny Olivo en el club Mambuiche.

Pero bien, ayer cuando leyó la columna con la lista de destacadas figuras del Baloncesto Superior de Santiago, de inmediato Suárez me escribió.

“Tony Sánchez ha sido el mejor jugador de Santiago en estos 40 años”, dijo sin titubear Suárez.

Incluso, agregó que si Sánchez no se hubiese ido a estudiar a Puerto Rico, todas las marcas personales fueran suyas.

Hasta datos aportó, indicando que Sánchez fue llamado cuatro veces a la Selección Nacional, que jugó con San Lázaro y Arroyo Hondo (campeón 1983), que anotó 848 puntos promedió 21 puntos y 8 rebotes con Plaza a pesar de que dedicaba muchas horas a los estudios.

Ah, al lado de la foto del profesor Juan Bosch en su casa, Suárez tiene una camiseta número 13 de Plaza Valerio, que perteneció a Tony Sánchez.

Finalmente, Suárez reconoce que Mauricio Espinal ha sido el mejor tirador de tres del baloncesto de Santiago y José Santos Ceballos el mejor armador.

SQUEEZE PLAY: Los búlgaros mueven la cabeza de arriba hacia abajo para decir que no y de derecha a izquierda para decir que si…Todo lo contrario a nosotros…También el ingeniero Ramón Alexis Pichardo nos escribió para externar una queja…Explicó que Tony Sánchez no era 5, sino que jugaba 3 y 4…Que el 5 auténtico era Charlie Rodríguez…Que el 5 en tiempo de Tony Sánchez era Beaver Smith…Todas esas confusiones, porque el mejor técnico que tenemos, Jota Consuegra, no explica sus conocimientos…Y cuando lo explica Zobeida Rivas tiene que traducir…Después que Luis Chanlate hizo la propuesta para que los empleados de Miderec reciban dos sueldos, por los predios de Miderec se escucha un coro que dice “Chanlate no es charlatán”…Hombre querido ese por los empleados de Miderec…Me cuenta Héctor García, Director del visto periódico digital Momento Deportivo, que la casa donde se entrenó Enrique Sánchez para su pelea con Alberto Dávila era del inmortal del deporte Vicente Cruz…Quien además era hermano del maestro Pedrito Cruz…Yo estuvo en la casa en 1984, pero si me la regalan la pierdo, no me acuerdo cómo llegar…García ya era un curtido periodista, yo estaba haciendo pinitos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la NASA se ha fijado como meta el años 2024 para que una mujer pise la Luna por primera vez…El nombre del programa espacial es en honor a la diosa olímpica Artemisa, es decir, Artemisa 2024…Se llama así porque Artemisa era hermana gemela de Apolo, el dios que dio su nombre al programa de la NASA para colocar el primer hombre en la Luna…Por hoy, out 27.

Tuto Tavárez