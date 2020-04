Pica y se Extiende

La Policía Nacional debe hacer un esfuerzo supremo por atrapar a los delincuentes que robaron al pelotero Jordan Norberto.

Y debe ser así, porque además de roba hubo un acto de vandalismo al incendiar la jeepeta.

Muy bien debieron dejarla botada sin necesidad de hacerle el daño de quemarla, lo que amerita se abra una investigación.

Estos muchachos no se ganan el dinero fácil, aunque muchos piensan que lo que hacen es un juego.

Norberto tuvo que irse hasta el lejano Japón para conseguir lo que tiene, donde el arduo trabajo parece que acabó con su carrera.

El lanzador zurdo fue adquirido por las Águilas Cibaeñas de los Leones del Escogido por Al Alburquerque y Henry Castillo en 2017.

Sin embargo, debido a que vino lesionado de Japón no ha podido debutar con las Águilas.

Recordamos que Ángel Ovalles, Gerente General de las Águilas, declaró que se estaba recuperando bien y que en cualquier momento podía debutar.

Anteriormente a los Leones jugó para las Estrellas Orientales cuatro temporadas.

De acuerdo al Anuario de Béisbol Invernal de Héctor J. Cruz tiene marca de por vida de 5-7 y efectividad de 3,33.

En 20 juegos Norberto ha tirado 119.0 entradas, permitido 116 hits, 63 carreras, 44 limpias, 53 bases por bolas y tiene 126 ponches propinados.

SQUEZEE PLAY: El ácido graso Omega 3 se encuentra principalmente en el pescado azul…Wao y los pescadores del torneo al Marlin Azul atrapan uno y lo sueltan…Este miércoles hubo alegría por los predios de la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA)…había tanto empleados en la Arena del Cibao que parecía que había juego…Pero no, era que estaban pagando al personal que labora en el torneo…Claro, todos con sus tapabocas y guantes…”Ese era un muerto”, digo la frase, pero no me pregunte quién la dijo ni refiriéndose a quien…Pacata, pacata, pacata…Tan buena gente que es el fisiculturista el Coviz del barrio El Congo…Pero su casi tocayo el Covid 19 no es buena gente a…Cuando vivió en El Congo, Eduardo López (El Fuerte del Mercado), motivó a varios jóvenes a trabajar en sus cuerpos…El Coviz, King Kong y el hijo de Marola…Perdona pero estoy borrando…También estaba Tonino que además era un excelente pintor, pero murió a destiempo en 1996…Max Sánchez, Rigoberto Santos, Rubén Pata e Plancha y yo intentamos, pero los espaguetis con plátanos maduros no nos sacaron músculos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Marco Licinio Craso, fue un patricio romano de quien se decía que era tan inmensamente rico que su fortuna personal equivalía al presupuesto de todo el imperio romano de un año…No es de ahora que la gente le gusta contar dinero ajeno…Por hoy, out 27.

Tuto Tavárez