Pica y se Extiende

Siendo del Ejido es normal que Frederick Martínez (El Pachá) tenga conocimiento de boxeo.

Incluso, su tío Luciano Martínez, quien es Presidente de Asamblea y un hombre de la iglesia, tuvo un hijo boxeador.

Ese primo boxeador del Pachá es Elvis Luciano Martínez, mejor conocido como El Burrito.

Como amateur El Burrito tuvo una formidable carrera y cuando se hizo profesional este deporte estaba en el suelo.

El Pachá ha ido a grandes escenarios como Las Vegas, New Jersey y el Madison Square Garden a ver peleas de boxeo.

Un día en Univisión se encontró con Héctor (Macho) Camacho y como no es tímido para nada lo abordó.

¡Tu peleaste con Papito un boxeador dominicano! Le dijo Pachá!

Camacho buscó rápido en la memoria y le dijo, ¿te refiere a Reyes Antonio Cruz?

Camacho elogió grandemente a Reyes Cruz indicando que el dominicano por poco le gana.

Después de entrar en confianza con Pachá, el Macho de Puerto Rico le hizo una confesión.

“Reyes Antonio Cruz me ganó la pelea, lo que sucede es que los jueces me la dieron”, dijo Camacho.

Es que ese era bueno, fue la riposta del hijo de doña Luchy, al tiempo que se remangaba la camiseta, ah no, era manga corta.

Tuto Tavárez