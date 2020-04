Pica y se Extiende

Estuve leyenda en las páginas virtuales de Momento Deportivo el caso de los lanzadores Mike Kekich y Fritz Peterson.

En una ocasión escuché la historia de cuando ellos, dos buenos amigos, intercambiaron las esposas.

Entonces, me llegó el nombre de Mike Kekich y me dije: “Ese jugó aquí con las Estrellas Orientales”.

Tenía la duda y comencé a indagar, aunque estaba casi seguro, tenía una duda y hasta recuerdo cuando en una transmisión Johnny Naranja hacía la historia del intercambio de familias entre los dos lanzadores.

Ciertamente, Mike Kekich estuvo en tres ocasiones con las Estrellas Orientales, en dos ocasiones finales de los 60 y luego casi una década después.

Tanto Fritz como Kekich fueron lanzadores de Grandes Ligas, donde jugaron juntos con los Yankees de Nueva York.

Fritz fue un buen lanzador, mientras que Kekich no pasó de ser un pitcher mediocre como lo testimonian sus números.

Kekich que ahora tiene 75 años de edad y que duró muy poco con la mujer que recibió en el intercambio, tuvo marca de 39-51, efectividad de 4,59 y se quedó a tres ponches de los 500 (497).

Fritz quien es tres años mayor (78), todavía está casado con la mujer que recibió en el intercambio.

En su peregrinar por las mayores Fritz tuvo marca de 133-131, efectividad de 3,30 y abanicó a 1,015 rivales.

Este es uno de los casos extraños que tiene el béisbol, donde abundan los cambios pero de peloteros, no de esposas.

SQUEEZE PLAY: Macondo el pueblo de 100 Años de Soledad es ficticio…En las últimas horas han muertos madres de amigos y colegas queridos…En Nueva York murieron doña Anita la madre de Ricardo Rodríguez Rosa y doña Chela de Oscar Polanco…En San Francisco de Macorís falleció la abuela de Jota Consuegra doña Luz Santos…También murió el cronista deportivo vegano José Contreras…Jackeline Cruz la santiaguera madre de Karl Towns Cruz…Con el agregado de que no se pueden despedir…Ahora todos parecemos receptores…Con mascarillas y guantes…Cuando Raquel Infante se enfoca en pelota es dura…Raquel entrevistó a Ángel Ovalles y el gerente general aguilucho dio excelentes informaciones…Los refuerzos anunciados son conocidos y dieron la talla…Ahora que hay que sacar de abajo en termino de noticias, me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que uno de los primeros textos publicitarios conocidos tiene 5,000 años…Es el anuncio de “la Tienda Hapu, donde se tejen las más hermosas telas, al gusto de cada uno”…Este anuncio fue descubierto en Lúxor una antigua ciudad de Egipto en Tebas…Otro, para que no se vayan cojo…Este anuncio fue encontrado en una tablilla de cerámica en Mesopotamia y promocionaba una bebida…Decía, “Beba Elba la Cerveza del Corazón de León”…Supuestamente ponía en tu corazón la fuerza de un león…El anuncio de Cerveza Elba fue encontrado en una tableta Cuneiforme…Por hoy, out 27.

Tuto Tavárez