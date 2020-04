Pica y se Extiende

Cuando mi primo Chilo Paulino me llamó en días pasados para decirme que había muerto Raulín González, lo primero que me llegó a la mente fue “El Sospechoso”.

*

Era el mote con el cual nos saludábamos y a muchos amigos Raulín lo saludaba como Sospechoso, fue algo que lo identificó.

*

Y es que en la pelota amateur encontramos muchos apodos de jugadores y voy a tratar de recordar algunos.

*

Tengo que aprovechar, que con el Toque de Queda, si alguno se molesta no me puede salir a buscar.

*

Recuerdo que Andrés Capellán le dicen “Pototo”, Radhamés Báez “El Animal”, Bolívar Reyes “Capitán Nariz” y Rafael Ruiz “El Sordo”.

*

Frank Méndez es “Guachupa”, Carlos De la Rosa, que en paz descanse era “La Garza” y Luis Jorge “La Picúa”.

*

“Picúa” también le dicen a Domingo Acevedo, “La Fania” Andrés Acevedo, “Enrique Blanco” a Príamo Cruz, “El Pato” a Fernando Reyes, quien es el padre del “Borrador”, Frank Bueno “Mathew” y Fernando Rodríguez “Chemba”.

*

Tito Peña es “El Mago”, igual que José Armando Castillo, Aquiles Peña “La Pequeña Lulú”, Jaime Baduí “El Ovejo”, Nelson Gómez (Pistolita”, Enrique Wilson “El Toro y El Túgamo” y José Martínez “Pepelo”, quien a decir de Pappy Pérez y El Saga, en una liga bateó para 1,500.

*

Francisco Cruz es “Concón”, Juan Flete “Careta”, Manuel Peña “Camboyita”, Félix Rodríguez “Inespre”, Rafael Hernández “El Lechero”, Radhamés Rodríguez “El Chivo” y con el mismo nombre “El Guardia”, Pedro Luna “Pupo”, José Ramón Checo “Monchita” Juan Castro “Yeyo”.

*

Héctor García “Papuyo”, su hijo Danny “El Bebé”, Julio Silverio “Coqueo”, Pedro García “Macachón”, Freddy Martínez “Jergui”, Francisco Ramos “Chino”, había otro Ramos que decían “Anguilla” y Víctor Ventura “El Cabo”.

*

Freddy Reynoso tenía el apelativo de “Mandarria”, Frank Flete “Chilote”, Virgilio Veras “Come Víveres”, Frank Liriano “Canseco”, Vicente Carvajal “El Mono”, Adolfo Licurgo Rodríguez “La Mona”, Apolinar Núñez “El Tango”, Bienvenido Rodríguez “Fantasmagórico”, Santiago Dolciné “El Cachorro” y Adolfo Stark “La Foca”.

*

Estoy seguro que falta un montón, pero si sigo van a pensar que yo tengo más de 50 años y eso me perjudica para una firma.

*

SQUEEZE PLAY: Los espartanos, pueblo de la Antigua Grecia se caracterizaban por su austero modo de vida…Eso sí, guapos si eran…Pregúntenle a Emilio Ángeles mancuerna del Pachá…Dentro de un par de décadas veremos personas reclamando un puesto en el Pabellón de la Fama del Deporte…Cuando le pregunten ¿méritos?…Fui campeón virtual cuando la pandemia del Covid 19…Llego a esta parte de la columna cansado, casi empujándome para dar un paso…Entonces me acorde de Roberto Sánchez “El Cuajao”…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cuando estudiábamos en la escuela, nos enseñaron que el estómago de los rumiantes tiene cuatro cavidades que son: panza, redecilla, libro y cuajar…Por hoy, out 27.

Tuto Tavárez