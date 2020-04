Pica y se Extiende

Tal y como vaticiné cuando hice la columna de los apodos, una lluvia de sugerencias me ha llegado, por lo que dedicaré esta entrega.

Debo recordar, que se trata de jugadores que militaron en la pelota amateur sin firmar para el profesionalismo.

En la anterior hablamos de Francisco (Chino) Ramos y me acordaron al también receptor Manuel (Chino) Severino, para seguir con los asiáticos Alejandro (Japonés) Madera.

Aunque conocemos a Mario Filión como Carty, dice Pototo Capellán que también le dicen “La Chaira” y aclaro que Fantasmagórico era Bienvenido Santos y no Rodríguez, mientras que de Tamboril salieron Juan Tomás Capellán (La Gata), Alberto Guareño (Tule) y Odalís Évora (Marichal).

Desde Nueva York, donde está confinado, Miguel López nos envía a Rafael (Carracachá) Silverio, hermano de Tomás y gran sonero, Bienvenido (Piki) Calderón, Rolando (Yolo) Pérez, Simón (Simoncito) Domínguez, Rafael (Yuyi) Bueno y Rafael (Ito) Hiciano.

Muchos me hablan de Adolfo (La Yerba) González como un tremendo jugador y que subió con Manolo Tavárez a Las Manaclas y allí murió. Por cierto, de San José de las Matas mi amigo Félix Espinal que por su procedencia le decían “El Materito”.

Uno de los jugadores más pintoresco fue Andrés Curiel (Hombre de Goma), Rafael (Chiky) Consuegra, José (Salami) Clime, Domingo (El Cacú) Castro, Máximo (El Cañón) Ventura y el siempre recordado Juan Isidro Castillo (La Guaguita).

Juan Aquino Frías era (Jimmy Frías) como uno de los herederos del Grand Thomás, Antonio Capellán (Gordy), José Polonia, hermano de Luis, (La Mákina), primero que a Albert Pujols, Lucho Capellán (Bomberito), Víctor Almonte (Dion James), Julio Francisco (Julito La Raya y Pata de Palo).

Isidro Paulino era (El Patú), Herminio Toribio (El Toro), Rafael Tavárez (Mátalo Volando), Agustín Clase (Cara de Gato), Bernardo Estévez (Tuto), José Luna (Choby), Rafael Vásquez (El Guardia), Regino Torres (Pití), había un tremendo pitcher que le decían “Beba”, pero no recuerdo el nombre.

En el ensanche Bermúdez había un cátcher que le decían (Machete Verde), pero su nombre es Silvestre Rubio, había un partido conocido así que estaba de moda y él pegado un palos enormes tirándole a la pelota de arriba hacia abajo.

Cuando vino de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, a Fausto Peña se le quedó (El Olímpico).

Aunque es de Jimayaco, La Vega, mi primo Jesús Frómeta lanzó en Santiago y si bien es cierto, más en la familia, le decíamos “Nene”.

SQUEEZE PLAY: Solo un nombre de los meses del año acaba en consonante, abril…Se suspendió el viaje de la ACDS a Nueva York…Elías Wehbe que estaba tan animado…Gente preocupada por las elecciones del 5 de julio…Y decenas de familias preocupadas por la suspensión de Julio 2, cuando firman un montón de dominicanos pobres…Atiendan esta historia…Cuando trabajaba para los Dodgers, me tocó llevar un prospecto cubano a la academia en Guerra…En el camino, medio en chercha le digo al joven, “Fulano, tu no dejaste algún trabajo de santería en Cuba”…Se río y no confirmó…Pero cuando entró en confianza me dijo, “yo dejé un babalawo”…Yo había escuchado esa palabra en una salsa y Ernesto Jérez quien le dice así a Manny Ramírez…El fin de semana, me llamó el cubano, que ya no juega y está radicado en Miami…Me hizo una observación, “ viste que el mundo entero estaba tocando cacerolas cuando se expandió el Civid-19”…Pensé para atrás y dije, ciertamente…Entonces me dijo, “chico, con eso es que llamamos los demonios y al mismo Satanás”…Yo como creyente en Dios no le doy cancha a eso, pero me puso a pensar…Aunque estoy tranquilo porque no toqué ni la puerta…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Pala se llama al cubierto que hace las veces de cuchillo cuando comemos pescado…Por hoy, out 27.

Tuto Tavárez