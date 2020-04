Pica y se Extiende

El amigo Juan Núñez Nepomuceno debiera aprovechar este encierro para definir quienes serán las cabezas del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol.

*

Si es posible, que la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), tenga una reunión virtual para tratar ese tema.

*

Nepomuceno sabe que su compadre Tito Pereyra no daba larga a ese asunto y eso siempre le dio buen dividendo.

*

El gerente general y el manager son dos cargos vitales para un conformar el equipo y Nepomuceno sabe al dedillo la importancia y como se hace.

*

Ya hay dos negativas para la gerencia, por lo que el equipo no podrá levantar el “Acta” ni responder “Alou” a la otra llamada.

*

Tanto Manny como Melquiel, perdón Moisés, parecen que no están conformes y no van a poner sus valiosos conocimientos y relaciones al servicio del equipo tricolor.

*

Entonces, no esperemos que eso se expanda como el Covid-19 y los dirigentes que tenemos asuman una actitud parecida.

*

Sabemos que Nepomuceno y otros dirigentes han estado haciendo amarres con los peloteros.

*

Pero la intervención del manager y el gerente es vital en esa parte, porque hablan el mismo idioma que los peloteros.

*

¡Vamos arriba Juan, vamos a tratar de emular la hazaña del 2013, para que Tito brinque de alegría en el cielo!

*

SQUEEZE PLAY: Haré una pregunta, pero no pueden ver la respuesta hasta el final, sin adelantarse…Si te juramentan como presidente y tiene que ir a vivir con tu esposa en la casa presidencial, qué es lo primero que hace?…Di lo que hace sin mirar…El tiempo de Dios es perfecto…Líos en esgrima y llegó el Covid-19 y lo aplacó…Líos en el COD y vino su casi tocayo Covid y la misma receta…Cualquiera no se afana…Me contó Alex Taveras que Silvestre Rubio ni era silvestre ni rubio…Que así lo bautizó Ramón de Luna cuando narraba…También me recordó Alex Taveras que José Hernández es “La Vieja” y Porfirio García (Fira), ambos zurdos y de Tamboril…Ruddy Fernández me recordó que Gilberto Peña es “Beba”…No me llegaba…Rafael Marte “El Rubito” y Rafael García (El Rubio)…Su mismo hijo me llamó para decirme que Tomás Santos es “Musu”…Claro, Musu es un acrónimo de Musulungo…Anjá, Lewis Hamilton quiere quedarse con Mercedes…Y, Jota entonces?…Caramba, murió Bruno Toribio el padre de Cuchy, un gran hombre de béisbol…Bueno era un amante del son…También el ex jugador de baloncesto Radhamés Díaz, quien estuvo en los albores del baloncesto local con el Gregorio Urbano Gilbert…Ninguno de los dos murió de Coronavirus…Lo digo porque eso es lo primero que preguntan…Franklin Mirabal tiene 5,000 seguidores y yo no llego a 50…Dizque que los ceros no valen…El viernes se juramentan nuevas y viejas autoridades municipales…Hay que tener cuidado, cualquier con mascarilla va y se juramenta…Si lo juramenta hay que dejarlo…Así que ojo pelao…Me imagino que los regidores los pasaran primero por el túnel que hizo Abel Martínez…Voy con la respuesta…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cuando el presidente de España, Pedro Sánchez se juramentó, salió hacia La Moncloa con la primera dama…La Moncloa es la residencia privada donde debe pernoctar el mandatario…Saben la primera decisión de Sánchez?…Mandar a cambiar el colchón de la cama matrimonial…Por hoy, out 27.

Tuto Tavárez