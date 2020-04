Pica y se Extiende

Las 21 coronas conquistadas por las Águilas Cibaeñas en la pelota dominicana, han sido obtenidas por 13 managers.

*

La primera inquilina que pernocta en el vetusto estadio Cibao, llegó en 1952 en brazos del cubano Rodolfo Fernández.

*

Luego en 1964/65 el estadounidense Al Widmar ganó el segundo cetro para el conjunto cibaeño.

*

La tercera diadema tenía como piloto Raudy García (66/67/ y Ozzie Virgil guió el equipo al título en la estación 71/72.

*

Al Widmar se convirtió en el primer aguilucho en repetir, conduciendo el equipo al cetro de la temporada 74/75.

*

Tim Murtaugh con un gran nombre en los Piratas de Pittsburgh, vino se y se coronó 75/76.

*

Johnny Lipon vino desde los bucaneros para ser el primero en las Águilas con dos campeonatos corridos 77/78 y 78/79.

*

Hubo que esperar hasta el 85/86 cuando Chilote Llenas alcanzó su primera corona y repitió al año siguiente 86/87 para emular a Lipon con dos al hilo.

*

Con Miguel Diloné al timón las Águilas fueron campeones en la campaña 92/93 y Terry Francona en 95/96.

*

Mike Quade es el último norteamericano cuando se llevó el título 96/97 para los cibaeños.

*

Entonces vinieron los compadres con Tony Peña ganando los torneos 97/98 y 99/2000.

*

Peña entregó el testigo a Félix Fermín quien se impuso en 00/01, 02/03, 04/05, 06/07 y 07/08, siendo esas cinco coronas lo máximo para un dirigente amarillo.

*

Después de una larga sequía, el puertorriqueño Lino Rivera logró la espera corona 21 en la temporada 17/18.

*

Como Félix Fermín vuelve en octubre a dirigir las Águilas tienen chance de ampliar y Tony Peña no se ha retirado.

*

SQUEEZE PLAY: Si va a un restaurant japonés y pide unagi, le darán anguila…Mirando las profecías y todos los remedios que envía por las redes sobre el Covid-19 me acorde de Joaquín Sabina…En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas y muchas golondrinas huyen de la ciudad, el asesino sabe más de amor que el poeta y el cielo cada vez está más lejos del mar…Por cierto, me deleite leyendo el artículo de Pedro Domínguez Brito en el periódico Camino…Aunque Pedro es presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, era de canciones que estaba hablando…De esa canciones que conocí por Menny Almonte, pero se me murió…Que una vez también escuchaba con Juan TH, pero nos abandonó por seguir los placeres del sistema…Qué bueno que Pedro saca tiempo para recordarnos ese grupo que muchos creen inadaptados como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Víctor Manuel, Ana Belén, Luis Eduardo Aute, Violeta Parra, Pablo Milané y un montón…Mendy López pegó 61 jonrones en Serie Regular, 16 en Round Robin y 9 en Serie Finales…Para totalizar 86 “mendizazos”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el Libro Rojo era donde estaban las citas del presidente chino Mao Tse Tung , publicado en 1964, sirvió para adoctrinamiento comunista durante la Reovolución Cultural China…Se le llamó Libro Rojo por el color de sus tapas…Por hoy, out 27.

Tuto Tavárez