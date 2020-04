Pica y se Extiende

Una de las tantas atracciones del torneo 40 del Baloncesto Superior de Santiago, ha sido la presencia de Luisaury Peña.

Personas de otras partes del país y que no son habituales del baloncesto, han mostrado interés por este jovencito por su condición de sordomudo.

No poder escuchar ni hablar, no ha sido una limitante para Luisaury quien ha enseñado que tiene futuro en este deporte.

He tomado el caso de Luisaury para hacer una reseña de un futbolista con iguales condiciones, lo que recomiendo a los árbitros dominicanos para que no cometan el mismo error.

En un partido del fútbol argentino jugaban el 8 de noviembre de 1972, Metropolitano Huracán y Estudiantes de la Plata.

El juego era en la cancha de Huracán que se puso delante en el encuentro 2-0, el cual finalmente terminó 5-1.

El árbitro era Washington Mateo quien pitó un penal a favor de Estudiantes, pero que anuló el juez de línea.

La decisión de anular el penal produjo un revuelo del conjunto visitante y los insultos a los árbitros.

Entre el tumulto el árbitro expulsa al jugador Carlos Alberto de Marta ante el asombro de sus compañeros.

Cuando le preguntaron la razón, el referí dijo que el jugador lo estaba insultando con palabras.

Entonces, todos se reunieron junto al árbitro y le dijeron,” eso es insólito, porque de Marta es sordomudo de nacimiento. ¡Trágame tierra!

SQUEEZE PLAY: El sábado es el último día de la semana hebrea…La mayor cantidad de público que ha asistido a un partido de fútbol fueron 220 mil aficionados…Que en la Copa Mundial de 1950 entraron en el estadio Maracaná…Uruguay ganó ese juego decisivo a Brasil en su casa, lo que se conoce como “El Maracanazo”…Ahora, el superclásico que juegan Boca y River en Argentino tuvo su más pobre asistencia en 1978…El juego era en el estadio Metropolitano…Boca estaba liderando y tenía muchas posibilidades de salir campeón, pero el público se quedó en la casa y solamente pagaron 8,296…La persona más vieja que ha volado en un parapente es Mari Madinson….En 2012 voló con 101 años…Ustedes se imaginan Pachá trancao…Sin dar abrazos…El único consuelo que tiene el hijo de doña Luchy es leer este columna tempranito…Ayer vi una foto de dos hombres de béisbol que tengo mucho no veo…Leopoldo Espaillat y Manuel (Camboyita) Peña…Parte de la historia del béisbol amateur de Santiago…Desde su confinamiento Pototo Capellán grita que vayan en su auxilio…Pototo le tiene cariño a los números de teléfonos de los García…Tienes el teléfono de Pedro García (Macachón)? No…”Pues dame el Rubio García”, tampoco…Coinciden que los dos hermanos jugaron béisbol amateur…Parece que Felito no jugó…O no coincidió con Pototo…Pero Felito tiene un equipo que juega lindo…Le digo que tengo el número de Pawel Pimentel y me dice de mal humor, ese no…Ni Guillermo Ottenwalder lo calma…Sigue creciendo el club de los cabellos plateados…Era escondido detrás de un tinte que estaban…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que los llamados Libros de Horas son lo que contienen las horas canónicas, que son las diferentes partes del oficios divino que la iglesia Católica suele rezar en distintos momentos del día, como maitines, laudes, vísperas, prima, etc…Por hoy, out 27.

Tuto Tavárez