Pica y se Extiende

Llegó Nochebuena otra vez, el mismo problema otra vez. Es solo un famoso estribillo, disfruten.

*

Aunque el ser humano está arropado de negativismo y no importa lo que tenga, se quejará. ¡Pues quéjese!

*

Después de la jartura acompañada con etílico un grupo de “jovencitos” del ensanche Bolívar se reúne a jugar béisbol mañana.

*

Los Más viejos se medirán a los Menos Viejos, desde las 10:00 de la mañana en el estadio Juan (El Maco) Peña de la Ciudad Deportiva.

*

Aunque es el Juego del Recuerdo, ninguno de estos longevos se recuerdan como se agarra un bate o se tira una pelota.

*

Entre los matusalénicos jugadores figuran., Adalberto De León, Fellito Ortiz, Che Ventura, Pichí Almonte, Jesús Mata, Luciano Castillo Luna, Eugenio Jorge, Jorge Ventura, Japonés Madera, La Plana, La Picúa y muchos más.

*

Como medida de precaución una unidad del 911 estará temprano lista para entrar en acción.

*

No sé si lo de Franklin Mirabal y Enriquito Rojas es lucha libre, pero El Rey de la Radio está tirando piquetes a los ojos.

*

Franklin debe entender, que por su estatura, a Enriquito le está permitido dar golpes bajos.

*

El quille de Franklin es porque Enriquito votó por el “Come Dulce” y no por Manny Ramírez.

*

La verdad es que Manny Ramírez, quien fue un ídolo de los aficionados donde jugó, está muy por encima de Bobby Abreu.

*

¿En qué esquina se pondrá Luis Tomás Rae en ese match?

*

SQUEEZE PLAY: El Faraón Tutmosis III es llamado el Napoleón de Egipto debido a sus numerosas campañas militares…Sasá Espinal vino, hizo la fiesta de los empleados de Miderec y tomó el avión de nuevo…El hombre está compitiendo con los pilotos…Consuelo de un aguilucho y un escogidita: “después le faltarán carreras”…Dice Rosa en las Águilas, que cuando Fay Vicent la pida y llegue a Nueva York, se llamara Rose…Después de leer mi columna de ayer, el colega Ramón Leonardo Jiménez me dijo que pronto habrá una asociación de fútbol en Montecristi…Un terreno, un par de balones y dos porterías, esa es una zona donde deben salir muchos futbolistas…Los haitianos están cerca…Hay que ayudar a Ramón Leonardo para que Montecristi tenga fútbol…Fito Gutiérrez se ha vuelto un tigre montando caballo…Claro, es el jinete más gordo que he visto…A propósito de Tigres, los del Licey se pasarán la navidad cantando, palos, palos y palos con ellas…Como en navidad se come mucho chocolate, me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Hernán Cortés dijo lo siguiente sobre el fruto del cacao…”Es un fruto como de almendras, que molido tiene el encanto que se trata por moneda en toda la tierra y con ella se compran todas las cosas necesarias”…Por hoy, out 27.

Tuto Tavárez