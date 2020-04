Pica y se Extiende

Estamos en un tiempo que un de las modas es hacer retos entre amigos para que puedan ser cumplido desde la casa.

Entonces, se me ocurrió hacer un reto a los colegas y lectores de esta columna como un entretenimiento.

Pero también nos puede enseñar algunas cosas desconocidas de los peloteros de nuestros barrios.

Voy a desglosar cual es la idea este desafío, donde voy a defender mi barrio de Pueblo Nuevo.

Aunque de Pueblo Nuevo han salido más peloteros profesionales, voy a elegir tres, sumar los hits que dispararon en la pelota profesional dominicana y que me señalen una trilogía de un barrio que lo supere.

Naturalmente, tengo a Luis Polonia con 927 hits con el equipo de las Águilas Cibaeñas.

Otro de La Bahía es Tomás Silverio quien disparó 569 cohetazos en la pelota otoño invernal.

Y cierro con Ángel González quien despachó 143 imparables. El Mudo bateó en la temporada 89/90 para promedio de 434.

Ahí tienen una suma de 1,639 hits, busquen tres jugadores de cualquier barrio que supera esa suma, me la envían por Whatsapp y le doy cabina. ¡A trabajar!

Esto no lo hago por redes, porque no afano con eso de “likes” es una simple curiosidad.

Ah, los municipios de Santiago califican como si fueran un barrio, pero solo tres jugadores.

Tuto Tavárez