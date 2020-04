Pica y se Extiende

Cuando se habla de un gol famoso en el fútbol, todos pensamos en “La Mano de Dios”.

*

Así se bautizó el gol que anotó Diego Armando Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México 86.

*

Pero ese no es el gol del siglo, sino uno que hizo el Pelusa unos minutos más tarde, para poner el juego 2-0.

*

En el 2002 se hizo una encuesta para determinar el mejor gol de los mundiales y ganó Maradona, pero no el primero, el de la Mano de Dios, sino el segundo.

*

Se jugaba el minuto 55, empezando dentro de su propio campo, Maradona eludió a 6 jugadores ingleses.

*

Conduciendo el balón con los pies y con la cabeza en alto, Diego pasó como un bólido a Hoodle, Reid, Sansom, Butcher, Fenwick y petrificó al portero con su disparo.

*

El 22 de junio esa hazaña de Diego va a cumplir 34 años, se jugaban los cuartos de finales entre Inglaterra y Argentina que ganó 2-1.

*

114,580 aficionados abarrotaron el estadio Azteca de México para ser testigo de esa hazaña.

*

Ahora voy a transcribir la magnífica y emotiva narración que hizo Víctor Hugo Morales. Nárrelo con él.

*

Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja al tercero y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… Barrilete cósmico… ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 – Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2 – Inglaterra 0.

*

