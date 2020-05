Pica y se Extiende

¿Cómo una botella de ron que era para ver un juego se acabó con un bateador?

*

Me voy a permitir contar esta historia verídica, que sucedió cuando Miguel Diloné estaba en su apogeo con las Águilas Cibaeñas.

*

En el Congo había unos amigos muy joviales y queridos, quienes eran muy geniales y ocurrentes.

*

Cito a Machito, Rubén Pata e Plancha, Balinge, Mister Loren, Lao el Gordito, El Ogro, Musulungo, el Querido, Busuco, Esquimalito, Oty Upa, Punta Bola, Ñeo, Chilo el Ojú, Rigo Tatata, y un montón más.

*

Esa noche jugaban las Águilas no recuerdo con quién, porque no estaba en el estadio, pero Ñeo y el Gordito Lao decidieron ir al play.

*

Hicieron un serrucho y daba ir a bleacher y comprar una botella de ron, suficiente para dos personas ver el juego, las 9 entradas.

*

Vienen las Águilas al bate y el anunciador dice por la bocina interna, bateador de turno, Miguel (Guelo) Diloné.

*

El público aplaude de pie y Lao agarra la botella y dice, eso vale uno, fuuua!

*

Diloné toca la pelota, la tiene el tercera base, el disparo a primera ¡Safe! Lao toma la botella y repite la frase, eso vale uno, fuuua!

*

Se vira el pitcher a primera, Diloné regresa de cabeza, dice Lao agarrando la botella, eso vale uno, fuuua!

*

Se va Diloné para segunda, va el tiro, se barre de cabeza, quieto en segunda, Lao agarra la botella y dice, eso vale uno, fuuua!

*

Se va Diloné para tercera, va el tiro, se desliza de cabeza, quieto en la tercera base, Lao repite la historia, eso vale uno, fuuua!

*

Con Diloné corriendo en tercera, Franklin Taveras pega elevado al jardín central, el fildeador toma la pelota, Diloné sale en pisa y corre, el tiro el corredor y se barre quieto en el plato.

*

Lao toma la botella y dice, eso vale uno, fuuua! Era el último trago y Ñeo se levanta y le dice, la botella era para ver los 9 innings y te la bebiste solo con un turno de Diloné.

*

SQUEEZE PLAY: “A camino largo, paso corto”, refrán español…Wao, ya estamos en el mes cinco…Casi media navidad…Tremenda entrevista me tiré ayer con César Javier Hernández…No lo confundan con Javier Hernández (El Chicharito), aunque ambos son futbolistas…Es el Titi o Titicharito, hijo de César Hernández y Milagros Marte…El Titi es buen jugador, sabe hablar y tiene figura…Cuando sea grande quiere jugar con el Cibao FC…Ahora, igual que mi otro pupilo Diego Betances están con Saint-David Soccer…Caramba, uno tiene el nombre de Maradona y el otro del Chicharito…Inmediatamente vio el trabajo que escribimos ayer, Avispa Cabrera se comunicó con mi compadre Max Sánchez…Me alegra que Avispa esté bien en Nueva York…Se preparó y trabaja bien…Atención Pappy Pérez, me dicen que El Sordito Neris está de tu peso…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Xantipa o Jantipa la esposa de Sócrates y madre de sus tres hijos, Lamprocates, Sofronisco y Menexeno era famosa por su mal carácter y su nombre significa “Caballo Rubio” y quien dijo una vez: “Los hombres que quieren ser buenos jinetes no adquieren caballos dóciles sino los más furiosos”…Por hoy, out 27.

Tuto Tavárez