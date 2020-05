Pica y se Extiende

Los amantes del balompié están esperando con un hormigueo en los pies la apertura de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

*

Aunque admito que mi fuerte no es la tecnología se me ocurrió una idea y la voy a exteriorizar.

*

Si es un disparate y por lo menos se ríen, perfectos, recuerdo aquella revista que tiene un espacio que se llama “La Risa Remedio Infalible”.

*

Sugiero la Copa de Fútbol Virtual Dámaso García, que aunque sea virtual el campeón la reciba real.

*

Los participantes son futbolistas reales y van a jugar desde sus casas, pero defendiendo su equipo, con sus uniformes, los que conforman la LDF.

*

Los jugadores no van andar correteando detrás de un balón, pero si enseñando sus habilidades y sumando puntos para su club.

*

Ejemplo: Uno, dos o tres jugadores del Cibao FC, la cantidad que se determine, se miden a tres del Moca FC, están en pantalla al mismo tiempo y su misión es tocar la mayor cantidad de veces el balón con su pierna derecha solamente.

*

También se miden jugadores otros tocando las pelotas pero con su pierna izquierda, en un tiempo que se da, que puede ser tres minutos, digamos.

*

Otros deben tocar el balón con su frente y el jurado debe llevar el conteo, dando puntuaciones como se hace en los juegos.

*

También, propongo una de toques libres con cualquier parte del cuerpo, menos las manos, donde prevalezca la creatividad y destreza de los jugadores.

*

Si se puede transmitir por televisión, creo que podría tener una gran audiencia, ya que estarían todos los oncenos de la LDF.

*

Ahí tiene una idea el ingeniero Manuel Estrella, presidente de la Liga Dominicana de Fútbol y Rubén García, presidente de la Federación.

*

Los clubes de la LDF son, Atlántico FC, Pantoja, Atlético Vega Real, Jarabacoa FC, Atlético San Francisco, Moca FC, Atlético San Cristóbal, Universidad O&M, Club Atlético Barcelona y Cibao FC.

*

SQUEEZE PLAY: La ginebra se obtiene de semillas y se aromatiza con bayas de enebro…Lamentamos el fallecimiento de Reynaldo Enrique Ureña, hermano del colega presidente de la ACDS, César Ureña…El triste hecho ocurrió el fin de semana…Ahora los muertos no se pueden despedir y los cementerios cierran a las 3:00 de la tarde…El senador Julio César Valentín y Abasaca estaban entregando alimentos a los baloncestista…Allá me encontré con Bombo Abreu, pero como tenía una mascarilla no lo conocí…Entonces, tomó el micrófono y gritó ¡Hasta con mascarilla Ricardo Rodríguez Rosa es más feo que yo!…Necesitamos una foto de Ricardo con tapaboca para hacer la comparación…No dizque entre bomberos no se pisan la manguera…Estoy cansado de descansar…Naturalmente, no dejo de escribir…Héctor J. Cruz va a entrevista el miércoles a Félix Fermín…Vamos a todos a respaldar al manager…Desde nuestras casas…Aunque él no lo necesita, sugiero a Héctor Cruz hacerle la siguiente pregunta a Félix Fermín, ¿quién te gustaría que te entreviste, Enrique Rojas o Franklin Mirabal?…!A correr!…O la dejamos para Carlos Gómez?…Ya, después dicen que estoy enchinchando…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Bruce Lee combatió con Chuck Norris en el coliseo romano…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez