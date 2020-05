Pica y se Extiende

Cuando se habla del béisbol amateur de Santiago, el nombre de Tomás Francisco no puede estar ausente.

*

Tomás era un jugador inteligente, con buenas manos, buen brazo y sabía lo que tenía que hace con el bate en la mano.

*

Su hijo Tommy Francisco le siguió los pasos y como eran otros tiempos, logró firmar para el béisbol profesional.

*

Tommy fue receptor y desarrolló grandes conocimientos sobre este deporte, lo que hizo que se cotizara en los Tampa Rays.

*

Un día lo vi en el estadio Cibao como coach de bateo de las Estrellas Orientales y en forma de relajo le dije: “ese uniforme verde se madurará”.

*

Ángel Ovalles dio a conocer el cuerpo técnico que estará con Félix Fermín en la próxima temporada y ahí está Tommy como coach de bateo.

*

Y traigo a colocación a Tommy, porque quizás muchos desconocen lo capacitado que es el hijo de Tomás.

*

Maneja bien el modernismo de la sabermetría, las formaciones defensivas y los secretos para batear.

*

Ha sido manager en los Estados Unidos y también coach de bateo, la misma función que hará con las Águilas.

*

Es coordinador desde la Dominican Summer League hasta la triple A del equipo de Tampa.

*

Sé que tenía otras ofertas, pero su deseo es ponerse el uniforme del equipo que iba a ver al estadio Cibao con su papá.

*

SQUEEZE PLAY: Brasil con 170 millones es el país del mundo con más católicos bautizados…Le voy a narrar un anécdota de cuando Tomás “el viejo” jugaba con la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en la amateur…El primera base era Roberto (El Cuajao) Sánchez, el torpedero Manuel (Camboya) Peña, tercera Pedro (Pupo) Luna y el segunda base Tomás Francisco…Batearon un rodado por tercera Luna toma la pelota y la meta a la Luna…Rolin por el campo corto y se le va a Camboyita…Rodado por segunda y Tomás pierde la pelota…Los tres tenían un error, menos Roberto que estaba en primera…Rodado por tercera, la toma Pedro Luna, disparo al pecho de Roberto Sánchez…Cuando la pelota está llegando, Roberto cierra el guante y la deja caer a propósito…Entonces, se vira para donde sus compañeros y dice, “ya estamos iguales todos”…Si usted no conoce a Roberto quizás arquee las cejas, pero quienes lo conocen dirán, “Roberto hace eso y más”…Si mal no recuerdo el manager era Leopoldo Espaillat o Roberto Lora…Hay muchas historias reales del gran Roberto Sánchez, un hombre que Dios y yo lo amamos…Aunque pegaba la pelota en el jardín central y llegaba caminando a primera…Pero hay que quererlo como hijo de Dios…Hey, no vi a Alex Taveras en el cuerpo técnico…No jueguen con ese, que es Taveras Llenas…Ah, Tomás Francisco (El Viejo) tiene su escuela de béisbol en la Otra Banda…Y se desafía a coger rodados con los jovencitos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que los guardias que custodian al Papa en el Vaticano proceden de Suiza…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez