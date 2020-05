Pica y se Extiende

Dicen que la generación que se crío y forjó entre los clubes deportivos y culturales de los barrios no puede fallar.

Quizás de esa clase queden pocos por un asunto generacional y que han sido sustituidos por los millenials y los centennials, que andan en otras cosas.

El 16 de agosto, el Ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz, va cumplir cuatro años al frente de esa cartera.

Su excelente labor al frente de Miderec no debe sorprender, Danilo es de esos clubistas que quedan.

Forjado en Jobo Bonito como una de las principales cabeza del Club San Lázaro, Danilo estaba llamado a salir por la puerta grande y del frente.

Recordamos que muchas veces su tocayo el presidente Danilo Medina, lo calificó como el mejor funcionario o el más eficiente.

El ex jugador de tenis mesa, baloncesto y otras disciplinas deportivas, rescató los Juegos Deportivos Nacionales.

En su gestión se hicieron unos Juegos Deportivos Escolares, que son como la ecología, todos reconocen su importancia, pero nadie le hace caso.

Ha trabajado mano con mano con el Comité Olímpico Dominicano y el Creso, preparando los atletas para las clasificaciones a los Juegos Olímpicos.

Todos los eventos superiores que son tradicionales de nuestro país, se han realizado sin contratiempo.

Se han reparado las instalaciones deportivas, incluyendo los estadios para el desarrollo de la Liga Dominicana de Fútbol.

Los atletas se están preparando en universidades y centro tecnológicos, y ya son muchos los que se han graduado de diferentes carreras gracias al Parni.

Danilo, Da como el Nilo, que con sus aguas moja kilómetros tierras para convertirlas en más fértil y productivas. ¡Otro triunfo de un clubista!

SQUEEZE PLAY: Julio Iglesias fue portero del equipo juvenil del Real Madrid…Hay presidencia que llega en mal momento…Por ejemplo, César Ureña no ha podido desarrollar su programa como presidente de la ACDS por causa ajena a su voluntad…Si este año se pierde, sugiero que demos otro año extra a César para que pueda completar su agenda…Sería una especie de: “César, agarra ahí otro año”…A propósito de un trabajo que hice sobre el ex campeón mundial de boxeo Rafael Torres…Me dice su vecino Juan Isidro Inoa que Torres no es zurdo…Toda la vida lo hemos conocido como “El Zurdito Torres”…Explica Inoa que un día se cuadró a la zurda buscando pegar más fuerte con el jab de derecha…Se acomodó allí y ya no se pudo poner a la derecha más…Cada día se aprende algo nuevo…Lo que no le creo a Inoa, es que él casi diario le da pelas en dominó a Torres…Tendré que hablar con Leonel Gutiérrez para que me entrene a Torres…O con Francisco Vicente, perdón, Fay Vicent, para que le enseñe algunas señas…He visto muchas fundas de alimentos, pero hay otros que toman fotos dizque dando y no se ve, como dijo Hugo López Morrobel en una ocasión, ni una botellita de aceite El Gallo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en España el 4% reconoce haber creado y difundido una “fake news” a sabiendas que era falsa y un 90% afirma que lo hizo para divertirse…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez