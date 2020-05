Pica y se Extiende

Hace unos días me llegó una foto donde Edward Rojas y Víctor Suárez estaban tomando un descanso después de una práctica de voleibol.

*

Conjuntamente con la foto, Suárez me escribió: “Con Edward Rojas el mejor jugador del Cibao de todos los tiempos para mí y cuidado”.

*

Era la opinión del diputado Suárez y como no había una discusión, lo dejé ahí sin ningún comentario.

*

Pero ayer, leí creo que en una periódico digital muy eficiente que tiene Robert Cabrera, que Edward va a ser el Director de Deportes del Distrito Municipal de Canca, en Tamboril.

*

Entonces, llamé a Yeye Aybar presidente de la Asociación de Voleibol de Santiago y le pregunté ¿cuál era el mejor jugador del Cibao?

*

El Cibao son 14 provincias y entonces sacando la caballerosidad se la puse más fácil y reduje la pregunta a Santiago.

*

Comenzó hablarme de una gran cantidad de jugadores que eran estrellas cuando él llegó.

*

Hablando de memoria y sin darle tiempo a pensar me mencionó a Tule Guareño, Joseín, King Kong, Chino Rodríguez, Miguelo Rodríguez, Juan (Papo) Medina, entre otros.

*

Mi siguiente pregunta fue, ¿Edward Rojas fue buen jugador? Su repuestas fue rápida, “el mejor de los últimos tiempos”.

*

Me lo definió como un jugador saliente y atacante completo en la cancha, pero me agregó que había muchos que fueron tremendos y que había que analizarlos más despacio y por posición.

*

Amerita un análisis más detenido, por lo pronto suerte a Edward en sus funciones de Director de Deportes de Canca.

*

SQUEEZE PLAY: Horatio Nelson vicealmirante de la Marina Real británica, se mareaba cuando navegaba…Y eso que ganó la batalla de Trafalgar…Me aclara Tomás Francisco, que cuando Roberto Sánchez dejó caer la pelota para estar todos iguales, fue con el equipo Motores del Cibao…El conjunto que patrocinaba Esteban Guzmán…Suerte que existe una foto de Ferretería Lara que demuestra que Eddy Herrera jugó béisbol clase A…Junto con Luis Polonia y Nelson Ortiz que eran dos caballetes…Naturalmente sin dejar de mencionar a José Armando Luna, El Chobby…Creo que ahí estaba también Francis Pilarte, un gran lanzador…El tremendo bateador Leo García, de las Águilas Cibaeñas…Ah, me parece que también había un muerto llamado José González, al cual dicen Alcalá…Si la memoria no me traiciona, Justo José Bello, con un gran brazo, hijo de Justo Bello…Con Frank Sosa creo que estaban Víctor Omar Ramírez…José Nicolás Sued (Nick)…Lelo el que le gustaba el moro de habichuelas negras…Papi Pichardo, quien es de Pueblo Nuevo no jugó con Ferretería Lara…Jugó con Tito Peña en otra categoría…Tendré que preguntarle a Luis Polonia si el Guachú jugó en ese equipo…Aunque como colmo de billar, el Guachú tenía que estar atendiendo el negocio…Había un cátcher que le decían Tres Patines, pero no recuerdo si era de ese grupo…Ni Juan José Tejada, que vive en la doctor Llenas conocía esos jugadores…Es más, Juan José no sabe que Leonardo Aguilera, que vivía dos calles más allá, era primera base…Atención Radhamés Bonilla, a Aguilera le decía “El Pollo”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en el número 1600 de la avenida Pensilvania se ubica la Casa Blanca…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez